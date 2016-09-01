КАНДИДАТ ОТ «КОММУНИСТОВ РОССИИ» ЗАДЕРЖАН ВО ВРЕМЯ АКЦИИ НА ВДНХ

Нестандартный способ агитации привел к задержанию кандидата в депутаты Госдумы Объединенной Коммунистической партии Владимира Лакеева. 31 августа Первый Секретарь Центрального Комитета партии был доставлен в отделение полиции.

Около семи вечера на глазах у изумленных прохожих Лакеев взобрался на центральную арку у входа на ВДНХ и на высоте 32 метров зажёг фаейры. Затем он развернул алый баннер с надписью: «Октябрь 17-го близко». Охрана ВДНХ сочла это нарушением порядка, на место был вызван наряд.

Агитационный плакат «Долой олигархов!», который растянули члены избирательного штаба кандидата в депутаты Госдумы, прохожих заинтересовал меньше.

Как заявил «МК» один из участников акции, основания для задержания Лакеева нет – коммунисты не использовали звукоусилители и не нарушали общественный порядок. Кроме того, ни арка, ни скульптурная группа «Тракторист и колхозница» во время акции не пострадали.

Тем не менее охрана ВДНХ попросила агитбригаду и фотографов, которые снимали происходящее, удалиться с территории выставочного центра.

«Мы ничего не нарушали, народу наша акция понравилась. По закону агитация избирателей разрешена в любом месте, в том числе и на ВДНХ. Арка от того, что на нее взобрался наш кандидат, ничуть не пострадала», — сообщил «МК» доверенное лицо Владимира Лакеева Сергей Серегин.

Объединенная коммунистическая партия была создана в 2014 году Владимиром Лакеевым совместно с единомышленниками. До этого кандидат в депутаты состоял в КПРФ, однако вышел из ее рядов из-за разногласий с Геннадием Зюгановым.

фото:http://www.mskagency.ru/