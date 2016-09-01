БАБЬЕ ЛЕТО ПРИДЁТСЯ ПОДОЖДАТЬ

Синоптики прогнозируют в сентябре переменную погоду, температура воздуха если и превысит норму, то не намного. Россиянам не стоит ожидать ни резких потеплений, ни резких похолоданий.

«В предстоящие несколько дней погода будет меняться чуть ли не каждый день», — сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

1 сентября осадков не ожидается. А вот 10-11 сентября, в День города, могут пройти кратковременные дожди.

Как сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, бабье лето стоит ждать не ранее 2-й или даже 3-й декады сентября. «По нашим оценкам, оно в этом году будет достаточно поздним — во второй и третьей декаде», — сказал Вильфанд. Средняя температура ожидается на уровне +14 — +18 градусов.

Завтра, 2 сентября, во второй половине дня в Москве возможны дожди. Максимальная температура воздуха составит +20 — +22 градуса, что на 2 градуса выше климатической нормы. В субботу и воскресенье возможны кратковременные осадки, однако солнца тоже будет в достатке, сообщает портал метеоновости. Температура воздуха вполне комфортная — +20 — +21 градус.