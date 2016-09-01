В ДЕНЬ ГОРОДА ДЕСЯТКИ УЛИЦ СТОЛИЦЫ СТАНУТ ПЕШЕХОДНЫМИ

На время празднования Дня города улицы центра Москвы закроют для автомобилистов. В связи с праздничными мероприятиями движение будет ограничено или полностью запрещено на десятке улиц в пределах Садового кольца.

Как сообщает mos.ru, с 8 сентября перекроют крайние правые полосы улиц Тверской и Большой Никитской, а также на Газетном, Леонтьевском и Малом Гнездниковском переулкам.

С 18:00 9 сентября до 06:00 12 сентября будут закрыты улица Тверская (от Моховой до Пушкинской площади), Никитский, Газетный, Георгиевский, Брюсов, Леонтьевский, Малый Гнездиковский, Глинищевский и Козицкий переулки.

С 23:59 9 сентября до 06:00 12 сентября закроют Моховую улицу на участке от Воздвиженки до улицы Петровка. Кроме того, с 06:00 до 23:30 10 и 11 сентября будет перекрыто движение на Петровке и Большой Дмитровке.

10 и 11 сентября с 08:00 до 21:00 будет закрыт участок от Бульварного до Садового кольца на Цветном бульваре.

Кроме того, в связи с проведением легкоатлетического кросса «Выхинское кольцо — 2016» 10 сентября с 10:40 до 12:20 нельзя будет проехать по Ташкентской улице (от дома 27, корпус 1, до Ферганской улицы), Ферганской улице (от Ташкентской до Сормовской улицы). Полностью будет перекрыта улица Сормовская.

10 сентября на весь день закроют движение по улице Кадырова, а также введены краткосрочные ограничения в местах запуска праздничных салютов (с 21:50 до 22:10).

На время благотворительного велозаезда с артистами театра и кино 11 сентября с 10:30 будет перекрыты магистрали по маршруту следования: Петровка — Страстной бульвар — Петровский бульвар — Рождественский бульвар — Сретенский бульвар — Тургеневская площадь — Сретенский бульвар — Рождественский бульвар — Петровский бульвар — улица Петровка. Проезд будет открыт по мере прохождения колонны.