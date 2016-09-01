МОСКОВСКИЕ КАМЕРЫ ОШИБАЮТСЯ НЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 0,001%

Количество ошибочно выписанных штрафных квитанций на основе некорректных данных с камер видеонаблюдения столичным водителям не превышает 0,001%. Таковы данные аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) за 8 месяцев 2016 года. Установка видеокамер в местах повышенной аварийности привела к снижению числа ДПТ более чем на треть – 37%.

«Безопасность дорожного движения является нашим высшим приоритетом, камеры установлены исключительно на аварийных участках по согласованию с органами ГИБДД. В частности, согласно статистике ГИБДД, за полгода 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в местах установки комплексов количество пострадавших снизилось на 35%. Это самый важный показатель, который доказывает эффективность комплексов фотовидеофиксации в Москве», — сообщил агентству ТАСС представитель пресс-службы ЦОДД.

Всего на основе видеофиксации нарушений правил дорожного движения было выписано более 100 миллионов квитанций.

Отмечается значительное снижение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, количество погибших снизилось на 27%. «Система автоматической фотовидеофиксации в Москве проверена временем. Все комплексы прошли установленную законом систему сертификации и проверки. Если говорить о технических сбоях, таких как блик солнца, тень и подобные, то процент такого технического сбоя ничтожно мал — это всего лишь 0,001%», — отметил сотрудник пресс-службы.

Автомобилисты могут оспорить выписанный штраф, обратившись в ГИБДД.