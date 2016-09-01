КАК ПОЖАРНЫЕ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЕ ЖИЗНЬ СПАСЛИ

На прошедшей неделе при тушении пожара в доме 6 по Медовому переулку личному составу 15-й пожарно-спасательной части пришлось не только бороться с огнем, но и спасать из объятой пламенем квартиры пожилую женщину.

Сообщение о возгорании поступило на пульт «101» в 4 часа 06 минут. Команда огнеборцев 15 пожарно-спасательной части, в чьем ведении находится район Соколиная Гора, — три боевых расчета общей численностью 12 человек — тут же направились к месту происшествия.

Прибыв по адресу, пожарные немедленно приступили к разведке и тушению пожара. Очаг возгорания находился на кухне одной из квартир, расположенной на пятом этаже здания.А на балконе горящей квартиры в ожидании помощи стояла ее хозяйка, женщина 1927 года рождения.

Как рассказал начальника караула 15 ПСЧ Вадим Шарабаров, который в ту ночь руководил тушением пожара, женщина не успела самостоятельно покинуть квартиру – в тот момент, когда она поняла, что у нее в доме пожар, вся квартира была плотно задымлена. Но женщина не растерялась и приняла единственно верное в данной чрезвычайной ситуации решение –вышла на балкон и там ждала прибытия пожарных.

Благодаря профессиональным действиям огнеборцев Восточного округа, жительницу удалось спасти. Пожар был ликвидирован спустя 15 минут со времени поступления сообщения о нем, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.