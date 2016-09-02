ТРАДИЦИИ НЕ НАРУШАЮТ, ИХ МЕНЯЮТ!

Это вовсе не игра слов, как может показаться на первый взгляд. Между нарушением традиций и их изменением существует огромная разница, ведь, нарушая традиции, мы разрушаем их, а изменяя, создаем новые. В первом случае процесс носит деструктивный характер, во втором – созидательный. Хотите подтверждение на примерах? Есть, по крайней мере, одна область деятельности, где подобная логика действует железно, это агрономия, утверждает наш эксперт Ирина СМАГЛЮК:

— Если придерживаться давней традиции, черешню надо выращивать только на юге, в средней полосе ей не хватает тепла, трудно выдержать холодные зимы. До сравнительно недавнего времени садоводы даже не пытались выращивать черешню в Подмосковье, но селекционеры помогли изменить эту традицию: они вывели сорта, которые не только прекрасно приспособлены к нашему климату, но и обладают целым рядом достоинств по сравнению с другими косточковыми культурами. Подмосковная черешня устойчива к болезням, которыми часто поражается вишня, — к коккомикозу, например. Эти новые сорта в меньшей степени повреждаются насекомыми-вредителями, при этом они слаще и богаче витаминами, микроэлементами.

Есть у подмосковной черешни еще одно преимущество: она созревает в конце июля или в начале августа, когда ее южная родня уже закрывает сезон. То есть легко продлить потребление вкусных и полезных плодов, и особенно приятно, что можно собирать их в собственном саду, а не покупать на рынке.

Неудивительно, что подмосковная черешня быстро завоевала популярность, сегодня многие садоводы стремятся высадить у себя это растение. Если у вас есть такие планы, принимайтесь за работу: хоть косточковые культуры и принято высаживать весной, черешню можно посадить и в сентябре. Лучше, конечно, воспользоваться саженцами с закрытой корневой системой, но даже если корни открыты, черешня прекрасно укоренится до холодов, главное провести посадку вовремя, с соблюдением всех правил. И, конечно, правильно выбрать растения: не покупайте саженцы, привезенные с юга, толку от них не будет, используйте только районированные сорта. Их сегодня уже довольно много, назовем хотя бы самые популярные. Это, например, Фатеж, Диана, Розовый жемчуг, Венера, созревающие в первой половине августа. Есть и ранние подмосковные сорта – Синявская, Ипуть и другие, они начинают плодоносить уже в июле.

Но выбор разных сортов желателен не только из-за разных сроков плодоношения, черешня относится к самобесплодным растениям, а потому, если посадить всего одно дерево, толку не будет, нужно хотя бы два – три дерева, причем лучше разного сорта, тогда урожай будет выше. Посадку лучше провести не позднее середины сентября, а посадочные ямы приготовить сейчас.

Важные условия: место для черешни надо выбрать солнечное, участок должен быть с легкой почвой. Если он у вас глинистый, перекопайте землю и внесите песок. Внесите заодно известь: черешня не любит кислые почвы. Это крупное растение с мощными корнями, яма нужна немаленькая (70 х 70), между саженцами надо оставить не менее 3 – 3,5 м. Заправьте перегноем или компостом (2 – 3 ведра), смешанным с минеральными удобрениями. Сразу после посадки полейте саженцы и замульчируйте, обязательно привяжите к опоре, ближе к холодам еще раз замульчируйте приствольный круг, а когда выпадет снег, присыпьте его к штамбу, он послужит дополнительным утеплителем.

Черешня вступает в плодоношение на второй или на третий год, это зависит от того, как будете ухаживать за растением: в течение сезона ему нужны три подкормки – весной (азотные удобрения), в начале лета (желательно органические удобрения) и в конце лета (фосфор и калий). Обеспечьте регулярный полив и своевременно проводите обрезку: рано весной прореживающую, чтобы убрать лишние ветки в центре кроны, летом надо следить, чтобы деревья не зарастали порослью, она истощает растение и снижает урожай, поросль надо периодически вырезать. Только не увлекайтесь: чрезмерная обрезка может вызвать камедетечение, что ослабляет растение и может спровоцировать болезни.

Поросль, кстати, можно использовать для размножения черешни. Новые растения вы получите и с помощью черенков, они хорошо укореняются. Но вот чего не следует делать, это рассчитывать на косточки. Не высаживайте их: таким способом вы получите не черешню, а дичок, который либо вовсе не принесет урожай, либо одарит редкими и невкусными плодами. И вот это традиция, которую изменить не удастся: из косточки черешни не вырастить!