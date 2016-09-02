ДЕТИ ЛЕГЕНДАРНЫХ РОДИТЕЛЕЙ РАСКРОЮТ СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

В осеннем сезоне НТВ готовит перезапуск документального проекта «Большие родители». Новые выпуски программы будут приурочены к Году российского кино, которому посвящён весь 2016 год. Героями цикла станут потомки знаменитых деятелей искусства, среди которых сын Петра Тодоровского – кинорежиссёр и продюсер Валерий Тодоровский, сын Аркадия Райкина – актёр Константин Райкин, сын Юрия Никулина – журналист и телеведущий Максим Никулин, сын Владимира Высоцкого – актёр, режиссер и сценарист Никита Высоцкий. Среди гостей программы будут также дети Михаила Ульянова, Владимира Ильинского, Иннокентия Смоктуновского, Зиновия Гердта и других выдающихся деятелей кинематографа.

Ведущим программы остаётся журналист Константин Смирнов, сын «большого родителя», известного советского писателя Сергея Сергеевича Смирнова, лауреата Ленинской премии за книгу «Брестская крепость», брат режиссера Андрея Смирнова («Белорусский вокзал», «Жила-была одна баба») и дядя популярной телеведущей Авдотьи Смирновой. Детство Константина прошло в окружении творческих личностей. Часто он гостил на даче у Льва Кассиля, где вместе с Константином Райкиным шпионил за соседом Корнеем Ивановичем Чуковским, играя в Шерлока Холмса. Так у Константина Смирнова сформировалось уникальное умение непринуждённо общаться с известными персонами, которое во многом определило будущее программы «Большие родители».

В 1999 году Смирнов впервые отправился в гости к отпрыскам великих людей. Он побывал у Серго Лаврентьевича Берии, Анатолия Андреевича Громыко, Сергея Никитича Хрущева, Михаила Семеновича Буденного, Галины Дмитриевны Шостакович и у других потомков именитых деятелей прошлого. Формат телепередачи настолько пришёлся по вкусу зрителям, что за четыре года эфира вышло около сотни историй о тех, кто не нуждается в представлении.

После перезапуска на НТВ формат программы «Большие родители» останется неизменным. Разговоры о знаменитых отцах и матерях будут сопровождать фрагменты картин, спектаклей и фотографий из семейных и государственных архивов. Собеседники Константина Смирнова вспомнят сплетни и весёлые случаи из жизни героев передачи. Но в отличие от прошлых выпусков, в новом сезоне «Больших родителей» ведущий будет приглашать гостей в свою уютную студию.

«Актуальность нашей программы состоит в том, что мы показываем историю России через призму частных семей, тех, кто делал её политику, науку, кино, литературу, искусство, – рассказывает Константин Смирнов. – Мы уже отсняли несколько передач, приурочив их к Году кино в России. В них мы говорим с детьми известных артистов. В проекте «Большие родители» мы не даём забыть людей, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны».

Цикл «Большие родители» стартует на НТВ 4 сентября. Первым гостем Константина Смирнова станет актёр Константин Райкин.