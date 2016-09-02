В ДЕНЬ ГОРОДА 90 МУЗЕЕВ БУДУТ РАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО

88 музеев, усадеб и выставочных залов москвичи и гости столицы смогут посетить бесплатно 10 и 11 сентября.

«Среди них галерея Музея Москвы, «Солянка ВПА» (видео-перфоманс-анимация), Государственный музей истории ГУЛАГа, Центральный выставочный зал «Манеж», музей-панорама «Бородинская битва», Московская усадьба Деда Мороза, «Мультимедиа-арт-музей», Музей моды и Дарвиновский музей и другие», — сообщает mos.ru.

Для свободного посещения откроются мемориальные квартиры Александра Пушкина, Андрей Белого, Дом-музей Марины Цветаевой и центр-музей Владимира Высоцкого, музеи Сергея Есенина и Михаила Булгакова, усадьбы Кусково, Измайлово, Лефортово, музеев-заповедников «Коломенское» и «Царицыно».

Отмечается, что все музеи подготовили ко Дню рождения столицы специальные праздничные программы. С полным списком музеев можно ознакомиться на сайте Правительства Москвы.