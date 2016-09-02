ЭНЕРГЕТИКИ ЗАПРЕТЯТ РАСПИВАТЬ НА УЛИЦЕ

С предложением ввести полный запрет на продажу энергетических напитков и предусмотреть штраф в размере 500 рублей за распитие энергетиков в общественных местах выступают депутаты Мособлдумы. С данной инициативой они намерены обратиться в Госдуму нового созыва.

«Мы обсуждали эту тему, и спектр предложений, которые звучат в ходе обсуждения, просто полярен иногда. Кто-то говорит, что нужно оставить и ничего в этом страшного нет. Крайнее предложение, что называется, радикальное такое — это запретить продажу и употребление энергетических напитков. И я, например, сам тоже сторонник того, чтобы запретить продажу этих напитков. Нам бы хотелось также ввести ответственность за употребление энергетических напитков в общественных местах. Я категорически настаиваю на этом, и я бы расширил количество тех мест, где запрещена и ограничена продажа и употребление этих напитков», — рассказал АГН «Москва» заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

Он подчеркнул, что в зарубежных странах энергетики продают в аптеках и только по рецепту врача. «А у нас это норма — на любой заправке, в любом киоске все это есть, так как, к сожалению, пока еще пользуется спросом», — подчеркнул депутат.

Ранее Госдума отклонила законопроект, предусматривающий штрафы за распитие энергетических напитков в общественных местах, так как федеральным законодательством не предусмотрен запрет на их продажу.

В Подмосковье действует полный запрет на продажу алкогольных энергетиков. Продажа безалкогольных тонизирующих напитков запрещена несовершеннолетним, в детских, образовательных и медицинских организациях, а также через автоматы.

На территории Москвы запрещена продажа алкоэнергетиков с 1 мая 2015 года.