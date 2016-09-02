НАЗВАНЫ 10 ЛУЧШИХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ РАЙОНОВ МОСКВЫ

Лучшим районом Москвы по итоговому среднему баллу признано Зюзино.

Эксперты провели оценку столичных районов, проанализировав их по десяти показателям. Во внимание принимались экологическая обстановка района, транспортная доступность и развитость инфраструктуры.

Масштабное исследование было проведено компанией «Метриум Групп», по его итогам были составлены три рейтинга.

Для проведения оценки экологии столичных районов принимались во внимание данные Географического факультета МГУ им. Ломоносова, лаборатории «Московский регион» и МГБП «Общественная экология». В список экологически благоприятных вошли районы: Зюзино, Измайлово, Коньково, Фили-Давыдково и Чертаново Северное.

Оценка районов с лучшей транспортной доступностью производилась по пяти параметрам: время в пути до центра города с учетом пробок, загруженность станций метро, плотность остановок общественного транспорта и станций МЦК, а также расстояние до центра города. «Итоговый балл выводился с учетом коэффициентов исходя из важности того или иного параметра», — сообщили эксперты. По этим показателям лидируют: Зюзино, Черемушки, Бескудниковский, Фили-Давыдково и Хорошовский районы.

Измайлово, Марфино, Свиблово и Черемушки признаны районами с лучшей инфраструктурой. Москвичи, проживающие в этих районах наиболее обеспечены детскими садами, общеобразовательными учреждениями, поликлиниками и торговыми площадями.

В антирейтинг вошли: Троицк (ТАО, 3,89 балла), район Капотня (ЮВАО, 3,86 балла), поселение Роговское (ТАО, 3,85 балла), поселение Мосрентген (НАО, 3,8 балла), поселение Марушкинское (НАО, 3,78 балла), поселение Новофедоровское (ТАО, 3,61 балла), поселение Михайлово-Ярцевское (ТАО, 3,59 балла), поселение Филимонковское (НАО, 3,55 балла), поселение Кленовское (ТАО, 3,5 балла) и поселение Щаповское (ТАО, 3,1 балла).