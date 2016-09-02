75% МОСКВИЧЕЙ СТРАДАЮТ СИНДРОМОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Учителя и спасатели, полицейские, психологи, соцработники, руководители разного уровня и даже продавцы наиболее страдают от эмоционального выгорания. Как заявил глава столичной федерации профсоюзов Сергей Чернов, этот синдром в той или иной степени наблюдается у 75% москвичей.

«Вероятность выгорания зависит от конкретной работы, типа личности и возможностей адаптации к нагрузкам», — цитирует Чернова телеканал «Москва 24».

Большинство горожан на работе испытывают перегрузки и находятся в состоянии стресса. Жизнь в таком ритме неизбежно приводит к развитию хронических заболеваний, проблемам с сердцем, сахарному диабету, раку.