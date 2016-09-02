ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОСУБСИДИРУЕТ ЗАКУПКУ ТКАНЕЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Правительство РФ запускает программу субсидирования производителей тканей для школьной формы с составом шерсти не менее 35%. Как сообщили в пресс-службе Роскачества, это позволит российским предприятиям конкурировать с иностранными производителями, а также повысит качество детской одежды.

Недавние исследования выявили небезопасность материалов, используемых для пошива формы для школьников – около 70% рубашек и брюк для мальчиков оказались потенциально небезопасны для здоровья.

«Правительством принято решение просубсидировать закупку тканей российских производителей для пошива школьной формы. Мера очень актуальна, ведь недавнее исследование Роскачества элементов школьной формы, а именно брюк и рубашек, проведенное по обращению Минпромторга РФ в преддверии нового учебного года, обнаружило главную проблему данной категории товаров – это небезопасные ткани», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Субсидия покроет 2/3 от годовой потребности рынка в сегменте высококачественной формы из полушерстяных тканей, что составляет около 1 млн. погонных метров ткани. Как отметили в пресс-службе, для производства формы учащимся с 1-го по 4-й класс необходимо около 1,5 млн. м шерстяных и полушерстяных тканей.