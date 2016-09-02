29 августа весь мир отмечал День действий против ядерных испытаний, учрежденный ООН. К этому событию приурочена выставка в Государственном музее Востока (Никитский б. 12а) «Александр Лабас. Отзвуки Хиросимы»

Экспозиция включает около 30 работ Александра Лабаса (1900–1983), яркого представителя русского авангарда первой половины ХХ века, певца индустриальной эпохи, достижений аэронавтики, метростроительства, быстроходных автомобилей и поездов. Он разработал методику письма «размытой кистью», создававшего впечатление пронизанного скоростью пространства.

Но выставленная ныне серия из 23 акварелей 1957–1970 гг., хранящаяся в семье художника и ранее не выставлявшаяся, совсем о другом. Она навеяна величайшей трагедией ХХ века: американской атомной бомбардировкой японских городов Хиросимы и Нагасаки, гибелью сотен тысяч мирных людей, испепеленных заживо, умерших от радиации годы спустя. Художник-гуманист с потрясающей силой воплотил боль, скорбь, сочувствие жертвам бесчеловечной американской военщины. Об этом говорят названия акварелей – «Ужас Хиросимы», «Среди огня», «Взрыв», «Смерть», «Обреченная» … Организаторы – Музей Востока и семья художника.

Выставка открыта до 18 сентября.

Олег Торчинский.

На снимках: работы из экспозиции выставки.