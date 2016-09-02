ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ДЕПУТАТ ОТ ПЕРВОКЛАШКИ

ВСПОМИНАЯ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ. Все лето вся Россия готовилась к новому учебному году. Это терпкое, удивительное чувство — первый раз в первый класс. С ним ничто не сможет сравниться никогда. Но есть и еще один щепетильный момент, осадок от которого — приятный, радостный, сладкий, это благотворительная помощь детворе при сборе дошколят в учебные заведения. Вся страна в едином порыве превратилась в один большой сборный благотворительный пункт, помогла малоимущим ребяткам стать полноправными, полноценными первоклашками. Но и власти не отставали, рапортуют о сдаче школ ко Дню знаний. Праздник удался — совместными усилиями, общества, благотворителей и государства. Читать далее…