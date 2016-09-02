«ОТ ПЕРВОГО МГНОВЕНЬЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО»

Сегодня в Центральном музее музыкальной культуры им. Глинки (Фадеева, 4) состоится вернисаж выставки «От первого мгновения до последнего» к 85-летию со дня рождения выдающегося композитора Микаэла Таривердиева.

Торжественное открытие выставки состоится в 18.00. Гости музея получат уникальную возможность пройти по экспозиции в сопровождении вдовы композитора Веры Таривердиевой. Ее рассказ «из первых рук» поможет вспомнить, каким ярким и разносторонне талантливым человеком был Микаэл Леонович. Выставка познакомит с редкими документальными материалами: автографами, фотографиями, афишами кинофильмов, печатными изданиями. Будут представлены и личные вещи композитора.

В 19.00 часов в Прокофьевском зале начнется праздничный концерт, в котором примут участие коллеги-единомышленники Микаэла Таривердиева и те, кто представит современное прочтение его творчества. Среди исполнителей – вокалистки Ольга Дзусова и Татьяна Куинджи, Рустам Комачков (виолончель), Алексей Гориболь (фортепиано), Екатерина Мельникова (орган). На вечере прозвучит музыка из кинофильмов «До свидания, мальчики!», «Человек идет за солнцем», «Прощай», «Судьба резидента», «Ольга Сергеевна», «17 мгновений весны», а также произведения академических жанров: хоральные прелюдии из цикла «10 хоральных прелюдий. Подражание старым мастерам», вокальный цикл на стихи Леонида Мартынова, две песни на стихи Марины Цветаевой.

Ирина ШВЕДОВА.