ТЕРРОРИСТЫ ВЕДУТ ВОЙНУ ЗА МОЛОДЕЖЬ

Презентация методического пособия «ИГИЛ – угроза человечеству. Почему необходимо уничтожить терроризм», подготовленного экспертами Координационного совета по противодействию терроризму при Общественной палате РФ, состоялась в МИА «Россия сегодня». Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России 3 сентября.

Аннотация агентства как обычно сопровождена дежурной оговоркой: «Исламское государство» (ДАИШ) – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Эксперты несколько раз подчеркнули, что «исламское государство» – и не исламское, и не государство, потому что основанная на лже-исламе террористическая система государством быть не может. ИГИЛ располагает значительными деньгами, кадрами и территорией. Претензии его намного больше.

К сожалению, мероприятия для журналистов все меньше удостаиваются внимания журналистов. На сей раз пришли в надежде на поддержку Общественной палаты функционеры, агрессивно продвигающие собственные проекты. Не было заметно, что Рожденный напряженным трудом экспертов продукт кого-то кровно заинтересовал из числа собравшихся в зале.

Построеннае в форме вопросов и ответов пособие адресовано широкому кругу читателей. Издание призвано помочь осознать опасности, которые несет терроризм и его идеология, и стать практическим руководством в противодействии глобальной угрозе.

Компактная, четкая и понятная брошюра содержит простые аргументированные разъяснения, почему ИГИЛ нельзя считать государством и почему пропаганда террористов столь эффективна. Приведены практические рекомендации, как определить, находится ли читатель в зоне риска, как распознать вербовщика, понять, что тебя вербуют, и противостоять давлению. Как понять, что твой ребенок подвергся давлению, чтобы не прозевать и принять меры, пока не поздно.

Председатель Координационного совета по противодействию терроризму, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе заявил, что далек от того, чтобы сеять панику, но в социальных сетях развернулась война за молодежь. Каждый день ИГИЛ подвергает вербовке во всем мире по тысяче человек. Российские правоохранительные органы работают хорошо по сравнению с тем, что мы видим в странах Европы.

Заместитель председателя Координационного совета по противодействию терроризму, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Альбир Крганов заручился поддержкой прошедшей в Грозном международной конференции и распространил подробное толкование в форме фетвы, что такое настоящий ислам. Не положено по шариату только лежать, читать и четки перебирать. Работать надо.

Валентин Халецкий потребовал ответа о подготовке диверсантов на Украине. Он видел девушку в майке с надписью: «Украина – анти-Россия».

В нашей стране за такую майку не побьют, и это отрадно, заявил в ответ председатель Комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков. В Киеве за симметричный вызов оторвут голову. Причастность диверсантов к Украине очевидна. Наша страна отличается невмешательством в дела других государств. Мы видим, как приводят к власти странных людей.

Цветков заверил, что всегда можно работать на опережение, чтобы не получилось, как на Украине. Отличие нашей страны в том, что мы идем в борьбе с терроризмом на опережение. После ошибок 90-х в настоящий момент неоспорим тот факт, что спецслужбы страны находятся на пике развития современной России. Наша страна вынуждена была перейти к борьбе с терроризмом за рубежом.

Цветков призвал журналистов использовать брошюру как инструмент работы.