«КАРАОКЕ БЕЗ ГРАНИЦ» – ЗА СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

В Москве прошел финал Чемпионата России по караоке «Караоке без границ». Победители отборочных турниров, проходивших по всей стране, боролись за право представлять нашу страну на Чемпионате Европы по караоке, который состоится в 2017 году в Будапеште.

Участники чемпионата не обошли стороной несправедливое решение МПК об отстранении от Олимпиады в Рио российских паралимпийцев. Перед началом финала все участники и все члены жюри провели акцию в поддержку наших паралимпийцев с хэштегом #сильнеевсех.

А затем началась их собственная борьба за первенство.

В итоге победителями Чемпионата России — впервые за 8 лет — стали представители одного города. Первое место заняли студенты из Красноярска Анастасия Румянцева и Владимир Кадочников.

Вице-чемпионами «Караоке без Границ 2016» стали студентка из Санкт-Петербурга Анна Донис и преподаватель Гжельского Университета Сергей ЯРР представляющий Москву. На третьем месте — Михаил Василенко из Москвы и Елена Чайка из Краснодара.

Теперь победителей и призёров ждут международные соревнования по караоке. В течение всего года они будут представлять Россию на всех международных конкурсах.

Побороться за победу в Чемпионате России «Караоке без Границ»-2017 года можете и вы. С 1 сентября начались новые отборы для участия в Чемпионате.