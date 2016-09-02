БУДЕМ ЖИТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

Каждый второй россиянин (49%) доволен своей жизнью.

Социологи выяснили уровень удовлетворенностью жизнью россиян в августе. «Оценки экономики, политического курса страны и оптимизм относительно будущего семьи растут», — говорится на сайте ВЦИОМ.

Исследователи узнали, как россияне оценивают материальное положение своей семьи и страны в целом, а также политическую обстановку. Показатели социального самочувствия россиян к концу лета продолжают расти, в «минусе» лишь удовлетворенности жизнью и самооценок материального положения.

Около 27% россиян считают, что в следующем году их семья станет жить лучше и еще 43% уверены, что их финансовое положение не изменится. Большинство респондентов (по 53%) оценивают нынешнее экономическое положение России и политическую обстановку в стране как среднюю.

«Лето 2016 года оказалось весьма благоприятным с точки зрения роста позитивных оценок ситуации в обществе, экономике и политике… Но тренд оценок ситуации в личной жизни и в семье оказался зигзагообразным: ростки оптимизма по поводу материального благополучия и удовлетворенности жизнью, наметившиеся к середине лета, в августе не оправдались», — делает вывод руководитель Управления мониторинговых и элкторальных исследований ВЦИОМ Степан Львов. По мнению эксперта, это говорит о том, что ожидание роста доходов вслед за ростом экономики может оформиться в реальный запрос населения к власти и к этому сигналу стоит прислушаться уже сейчас.

Исследование ВЦОМ проводилось 20-21 августа 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России, среди 1600 человек.