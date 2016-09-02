НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ СТУДЕНТА

Сегодня, 2 сентября в Москве, торжественно открыли крупнейший студенческий кампус. Это новое общежитие МГУ имени М. В. Ломоносова на 2 700 мест.

Новый жилой корпус, отметил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, крупнейший на территории Московского университета. В университетском кампусе, который расположился за Фундаментальной библиотекой МГУ, в распоряжении студентов комфортабельные комнаты, оборудованные письменным столом, кроватями, шкафом, комплектом обеденной мебели, к каждой комнате примыкает отдельный совмещенный санузел и оборудованная кухня. В здании предусмотрены конференц-зал, тренажерный зал, медицинские блоки, комнаты отдыха и холл-рекреации.

Впервые в жилом корпусе МГУ спроектированы жилые помещения увеличенной площади для студентов с ограниченными физическими возможностями, на первом этаже расположены 12 комнат, где могут жить инвалиды-колясочники, эти комнаты рассчитаны на индивидуальное заселение. Дополнительно на первом этаже для таких студентов оборудована общая кухня.

Новое общежитие находится в шаговой доступности от большинства зданий Московского университета. Уже в скором времени в распоряжении студентов будет и новая станция метро «Ломоносовский проспект», строительство которой подходит к завершению.

Замечательный студенческий кампус на Ломоносовском проспекте построен в короткие сроки. Старт ему был дан в День рождения университета, 25 января 2014 года, когда в котлован на месте будущего общежития при участии мэра Москвы Сергея Собянина и ректора МГУ, академика Виктора Садовничего студенты заложили памятную капсулу.