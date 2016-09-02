СУД ЩЕРБИНКИ ПОЛУЧИЛ СОБСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

В Щербинке формируется комфортная городская среда по единым московским стандартам.

Строительство путепровода на 34-м километре Курского направления МЖД позволит улучшить транспортную связь западной и восточной частей Щербинки, разделенных железнодорожными путями. Стройка завершится в начале 2017 года. К этому же сроку планируется окончание строительства путепровода в Щербинке на Юбилейной улице.

Сегодня в часы пик переезд из-за плотного графика движения поездов закрыт около 70 процентов времени, что вызывает большие пробки по обе стороны железнодорожного пути.

Всего в рамках проекта построят три километра дорог. Также планируется реконструировать улицы 40 лет Октября, Железнодорожную, Новостроевскую и Староникольскую. Для наземного городского пассажирского транспорта на улице 40 лет Октября построят разворотную площадку. Кроме того, в перспективе будет построен проезд от Остафьевского шоссе до улицы Новостроевская.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Щербинке, осмотрел ход строительства путепровода и провел выездное совещание по вопросам социально-экономического развития города. Совместно с председателем Мосгорсуда Ольгой Егоровой мэр также открыл новое здание Щербинского районного суда.

— Не смотря на то, что сделано – проблем нерешенных еще больше, — отметил глава города. — Это связано и с транспортной инфраструктурой, социальной инфраструктурой, сносом аварийного жилья и целым рядом других вопросов.

В 2012 году в рамках расширения территории столицы Щербинка вошла в состав Новомосковского административного округа Москвы. В городе проживает 40,5 тысячи человек. Главной задачей программы развития Щербинки является повышение качества жизни населения до единых московских стандартов и формирование удобной городской среды.

Основные направления программы — улучшение оказания медицинской помощи, повышение качества и доступности образования, обеспечение адресной социальной поддержки нуждающихся граждан, создание комфортного общественного пространства.

После осмотра платформы железнодорожной станции Щербинка мэр дал поручение провести ее полное благоустройство.

— До первого ноября 2016 года будет проведен ремонт, и будут навесы, — доложил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев, — Будут обновлены пешеходные переходы и сделаны удобные подъезды к станции.

В целом в 2012 — 2016 годах в Щербинке был реализован целый ряд крупных проектов.

Так, среди реализованных проектов социальной сферы мэр выделил ввод в эксплуатацию двух детских садов на 290 мест, что позволило, по сути, полностью решить проблему очередности в дошкольные образовательные учреждения. До конца 2016 года планируется ввести в эксплуатацию ДОУ на 120 мест на Индустриальной улице.

В десяти зданиях школ Щербинки, оснащенных современным учебным и компьютерным оборудованием, проведен текущий ремонт. Завершен капитальный ремонт Центральной библиотеки.

В 71 одном городском дворе было реконструировано 55 детских и 6 спортивных площадок, установлено 72 комплекса спортивных тренажеров, обустроено свыше двух тысяч парковочных мест.

Отремонтированы дороги и тротуары общей площадью свыше 300 тысяч квадратных метров.

Совещание по вопросам социально-экономического развития Щербинки состоялось в новом здании суда, современный дизайн которого позволил органично вписать его в застройку района.

Щербинский районный суд был создан в 2012 году в связи с присоединением к Москве новых территорий. В его юрисдикцию входит Новомосковский административных округ.

С 2012 по 2016 гг. Щербинский суд временно располагался в здании Нагатинского районного суда города Москвы. Теперь у него есть собственное здание — на улице Маршала Савицкого. Его площадь составляет 9,4 тысячи квадратных метров. Здание рассчитано на размещение 22 судебных составов.

Теперь Щербинский суд оснащен современными информационными системами, включая единое электронное хранилище. Залы судебных заседаний оборудованы системами аудио- и видеопротоколирования происходящего, что позволяет обеспечить прозрачность судопроизводства. Заседания могут транслироваться онлайн, а также быть сохранены в архиве.

Внутри здания установлены 26 электронных стендов, которые позволяют гражданам, участникам процесса и представителям средств массовой информации получать необходимую информацию о проводимых судебных заседаниях.

Здание полностью приспособлено для доступа маломобильных групп населения.

Лидия МИЛОВИДОВА.

Фото автора.