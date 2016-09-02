ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕЧАЕТ НА ВСЁ

Во Владивостоке 2 – 3 сентября проходит Второй Восточный экономический форум, главной задачей которого является всестороннее развитие дальневосточного региона. В эти дни во Владивостоке собрались серьезные партнеры России, как в экономической, так и в политической сферах. Накануне саммита обширное интервью с президентом РФ Владимиром Путиным провел главный редактор агентства Bloomberg Джон Миклетвейт. Вопросы Миклетвейта касались не столько форума, сколько нашей страны в целом и личного отношения Владимира Путина к событиям, происходящим сегодня на международной арене. Думается, что некоторые ответы президента РФ были не менее колкими, чем вопросы, которые задавал интервьюер.

Большие перспективы Дальнего Востока

Первым прозвучал вопрос о целях, которые планируется достичь в рамках этого форума. Владимир Путин рассказал, что главная задача нынешнего саммита – привлечь к Дальнему Востоку России внимание потенциальных инвесторов.

Дальневосточная земля, по словам президента РФ, содержит колоссальные ресурсы: нефть, газ, 90 процентов запасов российского олова, 30 процентов запасов российского золота, 35 процентов запасов леса. Здесь также добывается 70 процентов российской рыбы…

Кроме того, у Дальнего Востока, учитывая, в том числе, и Восточную Сибирь, большой потенциал развития промышленного комплекса, научных и культурных проектов.

«Здесь складывается интересный, перспективный кластер, и нам бы очень хотелось, чтобы наши потенциальные инвесторы, наши коллеги из зарубежных стран, прежде всего из стран АТР, знали о нём больше», — сказал Владимир Путин.

Территориальные претензии и «Ящик Пандоры»

Джон Миклетвейт спросил президента России, готов ли он отдать Японии один из Курильских островов, обеспечив таким образом экономическое сотрудничество со Страной восходящего солнца. На это Путин ответил категорически: «Мы не торгуем территориями». При этом он отметил, что проблема заключения мирного договора с Японией является одной из ключевых, и России, конечно же хотелось бы добиться успеха в этом вопросе. Президент РФ также уточнил, что положительные сдвиги в этой области уже есть и по мере возможности они будут продолжаться.

«Речь не идёт о каком-то обмене, о каких-то продажах, — уточнил В. Путин. — Речь идёт о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побеждённой, ни проигравшей.

Напомним, Япония уже многие годы претендует на четыре острова Южных Курил: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, апеллируя к двустороннему Трактату о торговле и границах, который был заключен в 1855 году. Российская же сторона отстаивает свою позицию, ориентируясь на результаты Второй мировой войны, после которой Курилы вошли в состав СССР.

Главный редактор Bloomberg не упустил возможность задать вопрос и о Калининграде, который тоже вошел в состав Советского Союза после Второй мировой: а его могли бы отдать? Остров Тарабаров, например, Китаю отдали…

Речь в данных случаях идет о разных вещах, ответил Путин. «Японский вопрос возник как результат Второй мировой войны и закреплён в международных документах, связанных с результатами Второй мировой войны. А наши дискуссии с китайскими друзьями по пограничным вопросам ничего общего со Второй мировой войной и с какими‑то военными конфликтами не имеют». А попытки пересмотра итогов Второй мировой войны президент РФ сравнил с открытием «ящика Пандоры». Ведь в этом случае многие государства смогут предъявить свои территориальные претензии, включая Польшу, Венгрию, Румынию…

Миклетвейт поспешил обратить свой вопрос о Калининграде в шутку…

Нефть и деньги

Не преминул Миклетвейт задать вопрос по «любимой теме» президента России – ценах на нефть: «Два года назад Вы говорили, когда цена на нефть упала до 80 долларов, что если это произойдёт, то добыча нефти схлопнется. Цена всё ещё ниже 50 долларов, и добыча не прекратилась. Изменился ли Ваш подход к этому вопросу?»

Владимир Путин не припомнил, чтобы когда-либо заявлял такое. Но ответил, что если такое заявление и звучало из его уст, он ошибался. «Я говорил о том, что при определённом уровне цены на нефть новые месторождения вряд ли будут вводиться. Собственно говоря, так и происходит», — уточнил Путин.

Интересовали Джона Миклетвейта и вопросы о приватизации госпредприятий России или организаций с частичным участием государства. И в первую очередь, конечно же, речь зашла о «Башнефти» и «Роснефти».

Владимир Путин напомнил, что «Роснефть» — не полностью государственная компания и почти 20 процентов ее акций принадлежит ВР. Он также рассказал, что приватизация «Башнефти» пока отложена. Более того, В. Путин сказал, что сейчас идет активная подготовка приватизации части пакета самой «Роснефти», так же как и пакета одной из крупнейших компаний по добыче алмазов «АЛРОСА».

Хакеры на службе Кремля

Одна из обсуждаемых тем в США – то, что хакеры, поддерживаемые Кремлем, взломали базу данных Демократической партии. «Но, наверное, это совсем неправда?», — наивно спросил Миклетвейт.

«Я об этом ничего не знаю», — ответил Путин, отметив что, мало в мире хакеров, которые могут «замаскироваться» под кого угодно. «Во всяком случае на государственном уровне мы этим точно не занимаемся», — заявил президент России, добавив, что важно не то, кто взломал эту базу данных, а то, какие, собственно данные там обнаружились. Но это в обсуждениях случившегося отходит как-то на второй план.

Устоят ли евро и ЕС?

Джон Миклетвейт отметил разногласия, которые существуют сегодня между странами Евросоюза, напомнил о Выходе Великобритании из ЕС и спросил о мнении президента России по этому поводу.

Владимир Путин отметил, что его собеседник и сам большой специалист в этой области, и поэтому должен понимать, что в политике расширения Евросоюза не были учтены некоторые элементы, в том числе, и «связанные с готовностью тех или иных экономик к вхождению в зону евро».

Он выразил надежду, что евро как мировая валюта все-таки выживет, поскольку, во‑первых, «мы верим в фундаментальные основы европейской экономики». Из которого вытекает «во-вторых» — 40 процентов золотовалютных резервов России размещены в евро. Владимир Путин выразил надежду, что зона евро все-таки удержится.

Нужно ли России укрепление рубля?

«…19 июля, когда за доллар давали 62,8 рубля, Вы сказали, что рубль слишком крепок. Вы раскритиковали эту тенденцию. Сейчас 65 рублей дают. Достаточно ли он (рубль – прим. ред.) ослаб, чтобы Вы были довольны, или надо дальше?», — иронично спросил Джон Миклетвейт, заметив, что заранее догадывается, что президент сейчас сошлется на Центробанк и его прерогативу заниматься регулированием курса национальной валюты.

«Я действительно всегда считал и считаю, что Центральный банк должен действовать самостоятельно. На самом деле он так и действует, можете мне поверить. Я не вмешиваюсь в решения Центрального банка и не даю директивных указаний правлению Центрального банка либо председателю Центрального банка», — ответил Путин.

«Если я говорил о том, что рубль слишком окреп, то я не говорил, что позиция Центрального банка неправильная. Я говорил о том, что это накладывает дополнительную нагрузку на экспортно ориентированные отрасли экономики. А то, что это так, мы с вами хорошо понимаем, когда рубль послабее, легче продавать, здесь производить за дешёвый рубль, а продавать за дорогой доллар и получать большую выручку в долларах, а потом менять на рубли и потом получать больший доход» — добавил президент РФ, уточнив, что Центробанк, конечно, должен учитывать и другие моменты, в том числе и про интересы россиян-покупателей, которым хочется, чтобы «цены в магазинах были чуть-чуть пониже».

Но видимо, такие ответы не совсем удовлетворили интервьюера и он уточнил: «Больше Вы не жалуетесь, больше Вы не выражаете недовольства, я могу так судить?»

«Я и не выражал недовольства, и не жаловался, – сказал В. Путин. — Я просто отмечал, что для одной из групп, а именно экспортёров, выгодней было бы иметь более слабый рубль».

Золотовалютный запас карман не тянет

Волнуют читателей на Западе и финансовое состояние России в целом. Не уменьшились ли наши резервы, а если уменьшились, то не пора ли их наращивать. А может, денег на внешнем рынке занять – бюджет-то у страны дефицитный…

Владимир Путин успокоил Миклетвейта, что в этом смысле за нашу страну беспокоиться нечего. По его словам, за последние полгода золотовалютные резервы Центрального банка выросли где-то на 14 процентов. Того, что есть, считает президент, — более чем достаточно. Он также напомнил своему собеседнику, что у России есть еще два резервных фонда — Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, общий размер которых составляет на сегодняшний день 100 миллиардов долларов.

Так что, несмотря на небольшой – около 3 процентов – дефицит российского бюджета, оснований заимствовать денежные ресурсы на внешнем рынке нет.

Трамп или Клинтон? Кто для Путина более ценен?

Через несколько месяцев в Соединенных Штатах пройдут выборы, и станет известно, кто из двух основных кандидатов на пост президента США займет место Барака Обамы. «С кем бы Вы скорее контактировали по ту сторону океана с точки зрения геополитической ситуации – с Дональдом Трампом или Хиллари Клинтон?» — спросил Джон Миклетвейт.

Ответ президента, что ему, конечно, хотелось бы иметь дело с человеком, который «может принимать ответственные решения и исполняет достигнутые договорённости», вне зависимости от его фамилии, но в данном случае все зависит от решения американского народа, а Россия готова работать с любой администрацией, если та сама этого хочет, не удовлетворил журналиста. «Немножко надавлю, — продолжил настаивать Миклетвейт. — В 2011 году Вы обвиняли Хиллари Клинтон в том, что она пыталась подогреть протесты, которые разгорелись в России в тот момент. Дональд Трамп много говорил о Вас в 2007 году, он говорил, что «Путин прекрасно справляется»; в 2011 году он хвалил Вас; в следующем году он сказал, что Вы его новый друг, лучший друг; потом сказал, что Вы опережаете Америку, – много таких примеров. Если будет выбор между женщиной, которая, вероятно, пытается избавиться от Вас, и мужчиной, который так хорошо о Вас думает, с чрезвычайной симпатией, – Вы могли бы принять решение, потому что один из таких выборов, который Вы сделаете, будет более благоприятным».

Путин снова ответил, что готов сотрудничать с любым человеком, который займет в Штатах кресло президента. Вопрос в другом – насколько к этому будет готова его будущая администрация. Президент также добавил, что разыгрывание антироссийских карт в ходе внутриполитических кампаний в Штатах, что происходит уже не в первый раз, — это недальновидный подход.

Однако настойчивый журналист и тут не успокоился, еще раз спросив, кто для Путина был бы предпочтительнее: Трамп или Клинтон? Но ничего нового от президента России не услышал, кроме того, что нападая друг на друга, оба кандидата подают не лучший пример.

«Но такова политическая культура в Соединённых Штатах, это просто нужно принять как есть, — считает Владимир Путин. — Америка – великая страна, и она заслужила того, чтобы никто не вмешивался и извне не комментировал».

А сотрудничать мы готовы с любым президентом, еще раз подчеркнул Владимир Путин: «Если кто‑то в Америке, в Соединённых Штатах говорит: «Я хочу наладить хорошие партнёрские отношения с Россией», – значит, мы с Вами это должны поприветствовать: и Вы, и я, такие, как я, и такие, как Вы. А что там на самом деле как будет проходить после выборов, мы пока не знаем. Именно поэтому я говорю, что мы будем работать с любым Президентом, которого назовёт в качестве такого народ Америки».

Партнеры в Европе и на Востоке

В таком же духе президент РФ ответил и на вопросы о возможном налаживании сотрудничества с Великобританией после ее выхода из ЕС и восстановлении партнерских отношений с Турцией после извинений Эрдогана за сбитый российский самолет.

«Не мы сворачивали отношения с Великобританией – это Великобритания решила заморозить по многим направлениям наши взаимные контакты. Если британская сторона считает, что необходимость диалога есть по некоторым направлениям, то мы готовы» — сказал Путин. Однако он отметил, что хоть Великобритания уже фактически вышла из Евросоюза, она «не вышла из особых отношений с Соединёнными Штатами», поэтому в сфере развития взаимоотношений все будет зависеть от того, насколько более независимую внешнюю политику будет проводить Туманный Альбион.

Относительно Эрдогана Путин заявил, что извинения, которые Турция принесла в связи с инцидентом, приведшем к гибели российских летчиков, показали, что президент страны был заинтересован в полноформатном восстановлении отношений с Россией. Владимир Путин уточнил, что хотя у наших стран много совпадающих интересов, одним из основных моментов, по которым мы тесно сейчас сотрудничаем, является, в первую очередь, стабилизация ситуации в регионе Ближнего Востока, в частности – в Сирии.

Он выразил уверенность в том, что любая смена власти должна происходить по инициативе изнутри, и всяческие внешние воздействия здесь недопустимы. «Я как считал, так и продолжаю считать, что извне нельзя ничего решать по политическим режимам, по смене власти. Когда я слышу, что какой‑то президент должен уйти, слышу не внутри страны, а со стороны, то это вызывает у меня большие вопросы. Я уверен просто, и такую уверенность мне придают события последних десяти лет, а именно попытки демократизации в Ираке, попытки демократизации в Ливии, – мы видим, к чему это там привело: по сути, к развалу государственности и к росту терроризма», — сказал Владимир Путин.

В Сирии не все спокойно, но Керри — молодец

Джон Миклетвейт отметил, что в урегулировании сирийского вопроса Россия и Соединенные Штаты достигли успехов, хотя они пока и не очень значительны.

В этом вопросе Владимир Путин согласился со своим собеседником.

«Переговоры идут очень тяжело, — отметил он. — Одна из кардинальных сложностей заключается в том, что мы настаиваем, и против этого не возражают наши американские партнёры, что так называемая здоровая часть оппозиции должна быть отделена от радикальных группировок и террористических организаций, таких как «Джабхат ан-Нусра». А у нас складывается впечатление, что «Джабхат ан-Нусра» и иже с ней мимикрируют, другими названиями себя уже обозначают, но по сути ничего не меняется».

Президент РФ оценил тяжелую работу, которую проделал для решения сирийской проблемы госсекретарь США Джон Керри. «Я удивляюсь его терпению и настойчивости одновременно, — заявил Владимир Путин. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся достичь каких-то серьезных договоренностей и предъявить их мировой общественности.

Фото: kremlin.ru