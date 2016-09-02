ОШИБКИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОЙ

Заседание ЦИК России № 46 в пятницу провела совсем другая Элла Памфилова – торопила и жестко отказывала жалобщикам, поддерживая отказные решения нижестоящих избиркомов.

Сообщив о подтоплении избирательных участков в Приморье, Элла Памфилова извинилась: «Я умею признавать свои ошибки». По Челябинской области дело возбуждено не в отношении кандидата, а в связи с организацией пикета, к которому он не имеет отношения.

Глава ЦИК принесла извинения и снятому с выборов в Якутии Александру Борисову за то, что назвала покойниками полтораста подписантов в поддержку его выдвижения. Покойник оказался только один, остальные — по-гоголевски мертвые души.

Памфилова сообщила о своем жестком решении больше комментариев не давать до решения Верховного суда. Решение запоздалое: при желании СМИ одни сегодняшние извинения раздуют. Что происходит в Якутии, несложно догадаться.

Раздувается история с открепительными удостоверениями. Памфиловой приходится растолковывать, что отказать в выдаче открепительных нельзя, если избиратель указал основания. За две недели до выборов выдано меньше, чем в 2011 году на то же время. Другое дело, что работодатели вынуждают голосовать по месту работы. Непонятно, что даст это незаконное требование. По открепительному можно голосовать только за партии по федеральному избирательному округу. По одномандатному – только в пределах округа.

В повестке дня — 18 вопросов. Долго спорили по одному – о разъяснениях порядка работы со списками наблюдателей, представляемыми в территориальные избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Государственной Думы.

Памфилову удивили требования члена Евгения Шевченко по уточнению порядка представления списка наблюдателей. Возможно, не хватило опыта понять аргументы. В утвержденном порядке есть лазейка для дискредитации кандидатов, если от их имени на участки для голосования пролезут инсайдеры и устроят провокации. И далее по Высоцкому – «А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си».

На то же намекала секретарь ЦИК Майя Гришина, но ей не с руки перечить столь авторитетному начальству.

Сошлись на том, что порядок доставки списка наблюдателей в территориальную комиссию не регламентируется, можно сделать это лично или по почте. Кто принесет, тоже неважно. Машиночитаемая форма не требуется. От местных отделений партий и от отдельных кандидатов печать не требуется. Кандидат может направить на каждый участок по два наблюдателя соответственно двум уровням выборов, если он в них участвует. Можно менять фамилии позже установленного ограничения, за три дня до голосования, в случае болезни назначенного наблюдателя.

Вкусив плодов вдохновленной ею демократии, Памфилова оборвала обсуждение – если случится эпидемия, будут другие проблемы.

Ни одной жалобы в этот день не удовлетворили, все решения оставлены без изменений. Николай Левичев пожаловался на жалобщиков: они видят в ЦИК орган, способный карать и миловать независимо от того, что записано в букве закона.

Без вопросов утвердили для обеспечения безопасности досрочное голосование за рубежом. Участки в Сирии, Швеции, Болгарии, Италии, Индии, Мексики, Крите, Латвии, Бангладеш и Сомали приписаны к территориальным избирательным комиссиям в разных регионах России от Калининграда до Барнаула.

В день заседания, 2 сентября, завершился срок исключения кандидатов из партийных списков. Дальше можно сниматься только самим кандидатам по вынуждающим основаниям.

Очевидно, партии воспользовались возможностью, и в основаниях для снятия голословно указали слабое участие в кампании, потерю связи с партией и даже нанесение вреда.

Памфилова поинтересовалась, что за вред? Получила отказ представителя партии – имеет право не объяснять.

ЛДПР опять сняла одного из самых мощных в прошлом своих депутатов — матерщинника и драчуна Сергея Абельцева. Пример вождя ничему не научил Абельцева, он не колебался с линией партии и под эмиссаров либерализма не прогибался, а поколачивал.

Эволюция ЦИКа Памфиловой напоминает таковую при раннем Чурове. За время своего существования ЦИК претерпел не один существенный трансформирующий виток. Вольно сейчас удивляться, сколь наивны были те, кто начинал. И те, кто продолжал – им выпала роль медиатора между прошлым и будущим, островом и континентом.

Нынешняя глава ЦИКа Элла Памфилова через два заседания на третье поминает недобрым словом предшественников. Фамилий не называет, но можно подозревать Чурова и уволенного ею главу РЦОИТ при ЦИК Александра Иванченко.

Поначалу Памфилова увлеклась наведением либерального избирательного порядка, не увидев угрозы себе. Обещала следующую кампанию начать лучше. Пыталась завязать на себя всю координацию борьбы с избирательными безобразиями, куда бы жалобщики ни настучали – хоть в СМИ, хоть в ГОЛОС.

Но проведя почти полусотню заседаний ЦИКа, Памфилова путается в ведении и просит помочь.

Россия – единственная в мире великая и влиятельная страна, где на выборах идут на выборы партии, причем сразу две, в задачу которых входит непременное устранение главы государства – национального лидера. Памфилова удивляется упорной кампании дискредитации возглавляемого ею ЦИКа из Якутии и искренне не понимает, что слоганы о решении проблем республики вне республики – святая правда, списанная их авторами с «зеркала».

Выборы здесь не более чем повод. Есть два надежных показателя: число НКО на душу населения и уровень зарубежного финансирования. В России нет североамериканского закона FARA против агентов влияния. У инсайдеров свои законы, национальным правилам они нигде в мире не подчиняются.

Назначение Памфиловой можно считать третьей уступкой из наиболее существенных в череде Михаил Горбачев – Дмитрий Медведев и вот она, защитница обиженных и обездоленных в России крикунов хаоса.

Если пятничные изменения Памфиловой не остановят запущенного ею либерального прогресса, то следующую кампанию проведет не она, а прямой ставленник Вашингтона, дублирующий миссию посла США. Так устроен этот мир, и Россия одна сопротивляется. Именно сейчас, во время избирательной кампании, идет невидимая война миров. Выборы с дебатами, взаимными обвинениями и невыполнимыми обещаниями эффективно отвлекают от сути происходящего.

Лев Московкин.