В ВЫХОДНЫЕ ЗАКРОЮТ ВЕСТИБЮЛИ 4 СТАНЦИЙ МЕТРО

Для проведения работ по интеграции станции метрополитена с одноимённым ТПУ Московского центрального кольца с 05:30 субботы, 3 сентября, до открытия метрополитена в среду, 7 сентября, для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции «Владыкино».

Для удобства пассажиров в эти дни конечным пунктом следования автобусов маршрутов №№ 53, 637 и 33 станет южный вестибюль станции «Владыкино» (со стороны последнего вагона из центра).

С 02:00 субботы, 3 сентября, до открытия метрополитена в понедельник, 5 сентября закрывается северный вестибюль станции «Марьино».

Кроме того, с субботы по понедельник для пассажиров закрывается эскалаторный павильон на станции «Кожуховская». Вход на станцию и выход будет осуществляться по лестничным маршам.

В пресс-службе столичного метрополитена напоминают, что до 15 сентября 2016 года закрыт восточный вестибюль станции «Сокол»; до 30 декабря 2016 — восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции «Полежаевская».

С 1 мая 2016 года ведутся строительно-ремонтные работы в южном вестибюле станции «Черкизовская».

В связи с заменой эскалаторов до 28 февраля 2017 года закрыта станция «Фрунзенская», а также северный вестибюль станции «Красные ворота».