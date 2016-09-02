МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ — ВТОРЫЕ В МИРЕ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

Ученики ста лучших московских школ заняли второе место в мире (после школ Шанхая, Китай) по качеству математического образования и читательской грамотности. Обследование проводилось среди стран, которые участвуют в программе PISA – тест по оценке качества обучения в средних учебных заведениях и умением применять полученные знания на практике.

Тестирование проходило в мае 2016 года среди 15-летних школьников вне зависимости от вида учреждения образования, параллели или класса. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования столицы Исаак Калина в работе приняли участие 42 тысячи учащихся из 609 школ города, то есть практически всех. Проводилась она в конце прошлого учебного года и выглядела как обычная независимая диагностика. То есть ученики даже не знали, что пишут международное тестирование. По содержанию заданий они соответствовали тем, что решают ученики 8 — 9 классов на внутришкольных олимпиадах.

По словам руководителя Федерального агентства по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова, задания PISA разрабатываются ведущими мировыми экспертами в области образования и постоянно обновляются вместе с развитием образовательных технологий. Тесты проверяют способность подростков к творчеству, критическому мышлению и размышлению. Проверка тестов проводилась независимыми экспертами в России и перепроверялась экспертами за рубежом.

И вот результат. По уровню читательской грамотности ученики из ТОП-100 московских школ заняли второе место в сравнении со странами – участниками PISA, а ученики ТОП-300 столичных школ – пятое место. По уровню математического образования школьники из ТОП-100 средних образовательных учреждений также оказались на второй строчке, а из ТОП-300 – на четвертой. В чем же причина столь успешного результата? По мнению Исаака Калины, — в высочайшем уровне мотивации педагогов и прекрасной информационной оснащенности учреждений образования. Кроме того, на качество обучения влияет хорошее дополнительное образование – очень велик интерес к кружкам технической и естественно-научной направленности в начальной и средней школе. Что, естественно, дает высокий результат в старшей школе.

Мона Платонова.