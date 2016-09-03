ПРИВИВКА ОТ ГРИППА БЕСПЛАТНО — ПРЯМО У МЕТРО

Мобильные прививочные пункты начинают работу в столице с 5 сентября: здесь каждый желающий сможет получить вакцинацию от сезонного заболевания гриппом.

Акция организована Департаментом здравоохранения Москвы, Московским метрополитеном и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве. В мероприятии участвуют 24 станции метро.

В специально оборудованных санитарных машинах перед прививкой граждан осмотрят врачи на предмет наличия противопоказаний к вакцинации. «Вакцинация будет проводиться современным отечественным препаратом «Гриппол плюс», который выпускается в индивидуальных шприцах. Это безопасная и эффективная вакцина, которая не уступает лучшим зарубежным аналогам. Она формирует высокий специфический иммунитет против сезонного гриппа, хорошо переносится, не вызывает аллергических реакций и осложнений», — говорится в сообщении Департамента здравоохранения Москвы.

Мобильные пункты будут работать по будням с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 18:00, в воскресенье – с 9:00 до 16:00. Акция продлится до 1 ноября.

Вакцинацию смогут получить граждане РФ, достигшие 18 лет, с их письменного согласия. При себе надо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Время работы мобильных пунктов: с 5 сентября 2016 года. Будни – с 8:00 до 20:00, суббота – с 9:00 до 18:00, воскресенье – с 9:00 до 16:00.

Машины будут установлены около станций метро:

С 5 по 11 сентября – Тульская, Царицыно, Домодедовская, Перово, Преображенская площадь, ВДНХ, Петровско-Разумовская, Речной вокзал, Бауманская, Тушинская, Молодежная и Теплый стан.

С 12 по 18 сентября – Павелецкая, Дмитровская, Киевская, Алтуфьево, Новокосино, Планерная, Семеновская, Люблино, Белорусская, Ясенево, Новогиреево, Пражская.

Информация о станциях, где будут работать мобильные прививочные пункты, также доступна на сайте Департамента здравоохранения города Москвы, Московского метрополитена и в твиттере MetroOperativno.