ДЕТЕЙ НАУЧАТ ХРАНИТЬ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Такова цель детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва», который открывается 4 сентября на Воробьевых горах.

В рамках фестиваля на территории Московского Дворца пионеров ( ул. Косыгина, 17), для детей и взрослых покажут концерт, проведут мастер-классы и конкурсы. Ребята смогут продемонстрировать свои навыки, знания и умения в творчестве, в спортивных состязаниях, викторинах.

Конкурсы пройдут в различных номинациях: «Национальные танцы», «Национальные песни», «Национальные музыкальные инструменты», «Народные ремесла и декоративно-прикладное искусство», «Мой край и мой народ: виртуальная экскурсия» и другие, сообщили в пресс-службе Департамента образования столицы.

«Фестиваль национальных культур «Мой дом — Москва» станет большим образовательным проектом как для детей, так и всех жителей столицы», – соббщает пресс-служба ведомства.

Продлится фестиваль до 1 июля 2017 года.