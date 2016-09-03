СМЕШНЫЕ ЛЮДИ РАССМЕШАТ ВАС МОЛЧА

Уникальный спектакль в жанре клоунады «Семьянюки» пройдет на сцене Зеленого театра ВДНХ в воскресенье 4 сентября. Зрителям предстоит увидеть необычное шоу, которое стало сенсацией Авиньонского и Эдинбургского театральных фестивалей и с большим успехом гастролирует по всему миру.

Спектакль «Семьянюки» был придуман группой студентов школы-студии «Лицедей-лицей» в качестве дипломной работы. В основе сюжета — тема семейной жизни с ее проблемами взаимопонимания, любовью, ненавистью, общими обидами, заботами и радостями. «Семьянюки» — это эмоциональная жизнь каждого человека, выраженная в своеобразном авторском преломлении: через пантомиму, акробатику и танцы. Именно поэтому спектакль так успешно и воспринимается в мире — он не только ярок и необычен, но и понятен каждому без перевода.

В самом начале шоу зрителей встречает антураж обыкновенной среднестатистической тихой квартиры с небрежно разбросанными ботинками и старыми игрушками, черно-белыми фотографиями на стареньком пианино, креслом-качалкой и старым радио советских времен. Однако уже через мгновение, когда перед публикой предстают жильцы этого уютного дома, все словно бы переворачивается с ног на голову. Не говоря ни слова, шесть клоунов-актеров полтора часа жонглируют эмоциями зрителей, ни на секунду не теряя связь с залом и заставляя его смеяться и плакать, любить, ненавидеть, сопереживать. При этом, зрители — не просто сторонние наблюдатели. Они и соседи, и непосредственные участники этой отнюдь не тихой семейной жизни — жизни «Семьянюков».

Андрей Федоров