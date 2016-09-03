ДЕВУШКИ В КУПАЛЬНИКАХ: ВОТ В ЧЕМ ИХ ЛЮБЯТ!

Обсуждать, что носят девушки и женщины под своими платьями — одна из излюбленных тем в чисто мужском коллективе при стечении определенных обстоятельств. Однако сейчас все это можно обсудить в «ЕVENT-холле» на Кропоткинской, где открылась Международная выставка «Lingerie show-forum» нижнего белья, купальников, домашней одежды и чулочных изделий. Сама выставка, включающая в себя мастер-классы, дефеле с демонстрацией новинок своей продукции от мировых производителей продлятся в столице до 6 сентября. Корреспондент «МП» посетил этот международный форум и открыл для себя много интересного.

Хотите верьте, хотите нет

Чуть больше полвека назад в нашей стране обсуждать собственно было нечего. Не было у нас красивого женского белья. Впрочем, как и секса.

Все исподнее в СССР выпускал единственный трест Мосбелье. Мужские семейные трусы, женские кальсоны с начесом, бесцветные бюстгальтеры, которые можно было использовать вместо парашютов, про чулки в рубчик лучше вообще не вспоминать.

Конец всему этому издевательству над советскими женщинами и безразличию мужчин к собственным женам положил французский певец и актер, друг Советского союза Ив Монтан, когда вместе со своей супругой Симоной Синьоре в 1963 году посетил в III Московский кинофестиваль.

И вот какой-то не очень дальновидный чиновник от культуры затащил супругов на выставку легкой промышленности в Москве, где некоторые образцы советского нижнего белья так «понравились» Монтану, что он, «прикола ради», стал его скупать в магазинах чемоданами. Причем выбирал «чего пострашнее»: лифчики с чашечками в форме колокола, панталоны разных оттенков, рейтузы с начесом и т.п. Без всякой задней мысли скупал – просто друзьям на вечеринке показать, да подарить для смеха какой-нибудь парижской красавице.

Эта коллекция попалась на глаза композитору, музыкальному продюсеру и другу Монтана – Филиппу Жерару (он же Филипп Блох, двойной тезка актера Филиппа Жерара, сыгравшего Фанфана-тюльпана), который и устроил, опять же «для прикола», выставку советского нижнего белья в одной из парижских галерей.

Да это даже и не выставка была, скорее, а «пати» для своих: ходили, смотрели, пили, прикалывались – никто в обморок не падал, шока не испытывал и советских женщин не жалел.

Однако парижские папарацци, побывавшие на импровизированной «выставке советского нижнего белья» в своих газетах на все лады смаковали увиденное. «Вот, в чем их любят!» — кричали заголовки газет, придавая невинной шутке парижского бомонда чуть ли не политический окрас.

Возмущенная таким поворотом дела Екатерина Фурцева, тогдашний министр культуры и член Политбюро ЦК КПСС, выступила на Политбюро с жесткой критикой нашей промышленности, выпускающее «такое» для советских тружениц. Понятно, сама женщиной была.

Именно на этом собрании было принято наладить выпуск женского нижнего белья для женщин, хоть немного похожего на европейские стандарты. Кстати, Черемушкинская фабрика нижнего белья работает до сих пор, а ее продукция конкурирует с лучшими мировыми образцами.

Чисто мужской разговор

Приятно удивила почти домашняя обстановка царившая на выставке.

За столиком у одного из стендов за чашечкой утреннего кофе сидели двое солидных мужчин.

Говорили по-французски.

— «Анжелика» — вчерашний день, — говорил один, — рассматривая некогда популярную модель лифчика, открывающего порой на треть женскую грудь для всеобщего обозрения. — Где ты видел сегодня такие наполненные женские формы груди. Корсет с «рыбками», вот что нужно сегодня, чтобы поднять дамам грудь, а вместе с ней и продажи.

— А Россия, Россия! – пылко возражал другой. — Какие к черту «рыбки»! Русские женщины любят «Анжелику»… А мужчины еще больше.

— Согласен.

А мы чем хуже?

Корреспондент «МП» согласился с французскими экспертами, попутно выяснив, что «рыбки», это такая полоска поролона, подкладываемая под «балкончик» грудной чашечки. Это позволяет сделать даже ни чем выдающуюся женскую грудь весьма привлекательной. Это так называемые коррекционные бюстгальтеры.

На дефиле, которое проходило в демонстрационном зале, внимание привлекли корсетные изделия компании «LISCA» из Словении, «ORHIDEJA» из Латвии, «РАSSIONATA» — дочернего предприятия известной во всем мире французской кампании «CATERINA», и конечно же наши родные — фабрики «ЧЕРЕМУШКИ», о которой упоминал в начале своего репортажа и которая появилась на свет после того, как Екатерина Фурсова ударила кулаком по столу на совещании Политбюро ЦК КПСС, произнеся историческую фразу: «Доколе…!»

Продукция наших «Черемушек» ничуть не хуже той же «PASSIONATA» или итальянской «MIOOCCHI». Представляет собственную марку купальников, нижнего белья, в том числе бесшовного, корректирующего белья, одежды для дома и отдыха.

Думаю, нашим женщинам не нужно рекламировать продукцию компании «Черемушки». Поработав три дня на выставке могу сказать лишь одно: мы ничуть не хуже Европы. А что касается цены, то тут как говорится, мы впереди планеты всей. Например, самое дорогое нижнее белье, так называемое «для настроения», когда гарнитур расшит яркими цветами, украшен всевозможными мелкими деталями, в котором женщина чувствует себя не только комфортно, но и дает себе определенную самооценку, в бутике на Тверской стоит от 6 до 10 тысяч рублей, причем не факт, что это не Китай. Точно такой же комплект можно купить в фирменном магазине «Черемушки» всего за 800-1000 рублей, как говорится, почувствуйте разницу.

«LISCA» уже близко

На выставке корреспондент «МП» познакомился с заместителем генерального директора компании «LISCA» из Словении, госпожой Мери Келеминой.

— «Лисца» — это имя основателя вашей компании? — спрашиваю Мери.

— Нет, когда в 1955 году основывалась наша первая фабрика, (тогда еще Югославия) она находилась недалеко от горы, которую местные жители называли Лисьей горой, потому что весь ее склон был изрыт лисьими норами. «LISCA» — значит лиса. Первый раз на подобной выставке в Москве мы были в феврале этого года. Сегодня компания работают с более тридцатью странами мира. 130 брендовых магазинов по всей Европе.

— Какой процент продаж приходится на Российский рынок?

— К сожалению, последние три года уровень продаж в России заметно снизился, хотя мы уже 10 лет работаем на российском рынке. Это вызвано не кризисом, хотя заметно снизились продажи купальников. По понятным причинам, россияне стали меньше посещать курорты Турции и Египта. Но думаю уже в следующем году мы вернемся на прежней уровень продаж. Причина торможения на российском рынке вызвана сменой дистрибьюторов. Именно поэтому мы и посещаем Москву второй раз. Предварительные договоры на поставку нашей продукции в Москву уже сегодня заключены, так, что в скором времени москвички и женщины других регионов смогут более близко познакомиться с нашей продукцией. Кроме купальников, белья для сна, повседневного и корсетного белья, компания производит послеоперационное белье. Также на российском рынке будет представлена продукция нашей дочерней компании «ЧИК ЛИСЦА», это купальники и нижнее белье для молодежи.

Ну что ж, много красоты не бывает, так что пусть наши девушки и женщины порадуются большому выбору.

Напоследок замечу, что в выставке приняли участие 180 компаний из 18 стран мира. Международная выставка «LINGERE show-forum» продлится в Москве до 6 сентября. Адрес: 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.

Андрей ФЕДОРОВ

Фото автора.