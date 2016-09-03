ФЕЛЛИНИ С КАМЕРОЙ ИЗ-ЗА УГЛА

До 30 сентября в кинотеатрах России проходит ежегодный Летний Театральный Фестиваль-2016, представляющий театральные премьеры и хиты последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино, театра и оперы.

Миссия устроителей проекта – дать возможность каждому человеку увидеть на экранах кинотеатров шедевры мирового театра и изобразительного искусства, не покидая родной город, удалась. Показы — трансляции на экранах кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров мира пользовались популярностью, особенно у молодых зрителей.

Главным событием фестиваля стала премьера бессмертной трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» в постановке театральной компании Кеннета Браны. Борьба кланов, смертельные схватки, нелепые случайности, желание любить и быть любимым и даже плохая работа почты — все это могло случиться в любые времена. На роли трагических Веронских возлюбленных Брана позвал звезд своей «Золушки»: Ричарда Мэддена и Лили Джеймс, известных всему миру ролями Робба Старка из «Игры престолов» и Наташи Ростовой из «Войны и мира». Режиссер уверен в том, что для поколения millenials Ричард и Лили окажутся такими же «своими» шекспировскими героями, какими Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс стали для поколения 90-х. Брана, который никогда не плыл по течению, рассказал свою и только своею историю в нарочито современном ключе. Вот и сейчас он пошел против волны. Во времена, когда все раскрашивают старые фильмы, он перевел свой снятый в HD качестве цветной спектакль в черно-белый, стилизовав его под эпоху, в которую он перенес шекспировских героев. Впрочем, энергия и динамика действия гарантируют, что новое прочтение классики не оставит равнодушным никого.

«Перед зрителем очень убедительно предстает Италия 50-х, — описывает спектакль знаменитая британская The Guardian, — «Мужчины в темных костюмах, женщины в пышных юбках, святые отцы на велосипедах, патриархальная тирания и неистовые гулянки. Вам все время кажется, что вот из-за угла появится Феллини со своей камерой.

За балет на фестивале отвечал любимец балетоманов всего мира, прославленный британский хореограф Мэтью Борн. Для показов были выбраны его самые знаменитые произведения: «Лебединое озеро» с мужским кордебалетом лебедей, «Спящая красавица», превратившаяся с романтическую историю с вампирами и декадансом и «Кар Мен» — великолепная смесь из бессмертного произведения Бизе и фильма «Почтальон всегда звонит дважды».

Еще одна музыкальная составляющая фестиваля, за которую отвечал один из лучших оперных театров мира, Метрополитен опера, была представлена блистательными «Богемой», «Тоской», «Любовным напитком» и «Так поступают все женщины». И наконец, еще одним несомненным хитом фестиваля стали фильмы-выставки Фила Грабски. Эти фильмы не зря относят к категории «блокбастеров»: никогда еще изучение живописи не было столь увлекательным! Зрители летнего фестиваля встретятся, в частности, с Леонардо да Винчи, Винсентом ван Гогом и со знаменитой «Девушкой с жемчужной сережкой» Вермеера. В основу фильма «Леонардо да Винчи: художник миланского двора» легла экскурсия по выставке, которая прошла в Национальной Галерее в Лондоне. Открытие этой экспозиции готовилось без малого 15 лет, заключая договоренности с музеями Италии, Франции, США, России и Польши. В итоге, в первый (и, возможно, последний) раз в истории человечества под одной крышей было собрано более сорока работ Леонардо-живописца. Из-за уязвимости картин количество билетов на выставку было, к сожалению, ограничено. Экспозиция подобного значения, тем более проработавшая столь непродолжительное время, не могла просто закончиться, не оставив следа. Весь мир может стать очевидцем лондонского чуда благодаря фильму – завораживающему рассказу о выставке, созданному при помощи современных технологий…

По традиции фестиваль продлится до конца сентября, затем на смену ему придут спектакли нового театрального сезона.

Татьяна Белоножкина