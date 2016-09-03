МАЛЫЙ ТЕАТР «ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ СТРАНИЦУ»

Малый театр – откроет новый 261-й сезон 1 октября в филиале на Большой Ордынке постановкой «Горе от ума». На традиционном сборе труппы художественный руководитель театра, народный артист СССР Юрий Соломин рассказал о планах и сообщил главную новость.

Наконец Малый театр возвратится в свое историческое здание на Театральной площади, где несколько сезонов шел грандиозный ремонт. Замминистра культуры РФ Александр Журавский, который пришел поздравить труппу Малого с открытием сезона, подтвердил, что здание на Театральной площади откроется после ремонта 3 ноября грандиозным гала-концертом. «Малый театр в 261-м сезоне открывает новую страницу своей исторической сцены. Она будет открыта в начале ноября в преддверии праздника Народного единства», — сказал чиновник.

Юрий Мефодьевич представил новых артистов, принятых в труппу. Это ученики последнего выпуска профессора Виктора Коршунова – Мария Прокопенко и Сергей Ефремов. Он также рассказал о пяти премьерах. «Короля Лира» Шекспира репетирует Антон Яковлев с Борисом Невзоровым в заглавной роли. Премьера намечена на ноябрь-декабрь. Затем итальянский режиссер Стефано де Лука, который уже ставил в Малом и хорошо знает труппу,будет работать над пьесой «Слуга двух господ или Труффальдино из Бергамо» Карло Гольдони.

«Израильский режиссер Илан Ронен тоже будет ставить у нас спектакль — название будет известно позже, а я собираюсь приступить к гоголевской «Женитьбе». Завершит череду премьер обязательно включаемая в каждый сезон пьеса Островского. На этот раз это «Таланты и поклонники» в постановке Владимира Драгунова», — подытожил Юрий Соломин.

С 7 по 10 сентября Малый театр ждут в Ставрополе. А 3 и 4 сентября Ставропольский драмтеатр выступит в Москве. 12 сентября «Горе от ума» покажут на Международном Волковском театральном фестивале в Ярославле. 16 и 17 сентября при содействии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности в рамках проекта «Большие гастроли. Зарубежная программа» Малый театр сыграет в Ташкенте спектакль «Правда – хорошо, а счастье лучше». В середине октября в рамках федеральной программы театр выступит в Симферополе и Севастополе.

Ирина ШВЕДОВА.