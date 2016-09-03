Телеканал «Домашний» приступил к съемкам новой детективной истории, которая докажет: успех мужчины в первую очередь зависит от его женщины! Премьера проекта намечена на 2017 год.

Жизнь Валерии похожа на бесконечный день сурка: каждое утро она встает на полчаса раньше своего мужа и провожает его на работу в Следственный комитет. Потом выполняет редкие заказы на дешевые украшения, готовит ужин, встречает Игоря и выслушивает очередную историю о неудачной попытке расследования. Казалось бы, так будет продолжаться вечно, но унылому течению жизни Логиновых приходит конец, когда над Игорем нависает угроза увольнения из органов.

Как настоящая женщина, Валерия решает взять карьеру супруга в свои руки и переквалифицироваться из швеи в сыщика. Правда, тайного. Она с головой погружается в криминальный мир и без прикрытия и табельного оружия раскрывает даже самые запутанные преступления! А вечером, как ни в чем не бывало, возвращается домой и пытается навести мужа на правильный след. Ситуацию усложняет и неожиданный приезд свекрови Антонины Игоревны, подозревающей невестку в измене своему сыну…

Алексей Лисовец, режиссер: «Что обязательно присутствует в типичном детективном сериале? Герой, обладающий невероятным талантом к расследованию преступлений, хитроумные злоумышленники, запутанные головоломки и сложные логические цепочки…. Но «Что делает твоя жена» – это, скорее, история о безумной, искренней и настоящей любви, которая, к сожалению, так редко встречается в современном мире. О том, как благодаря женщине и ее поддержке мужчина может достигнуть невероятных успехов и карьерных высот. Ведь именно на фоне любви разворачиваются авантюрные приключения героев, за которыми всегда так интересно наблюдать зрителю».

Главные роли в сериале исполнят Анна Слю, известная зрителю по работам в сериале «Краткий курс счастливой жизни» и фильме «Ночной дозор», и Кирилл Жандаров («Доярка из Хацапетовки», ««И все-таки я люблю…»). По признанию Алексея Лисовца, они «станут именно теми музыкальными инструментами, способными сыграть столь сложное произведение».

Лариса Журавская, продюсер: «Актеров на главные роли мы искали довольно долго – практически целый год, а весь процесс подготовки к съемкам занял у нас около шести месяцев. И хотя по жанру «Что делает твоя жена» – детектив, но с активной мелодраматической линией, поэтому я уверена, что он придется по вкусу широкой женской аудитории».

По традиции, в первый день режиссер разбил тарелку с инициалами всей группы. Съемки сериала пройдут в Киеве и продлятся до зимы, а его эфир запланирован на 2017 год на телеканале «Dомашний».