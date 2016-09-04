ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ И ЕГО ТЕНЬ

Благородство, ум, уверенная осанка и неподражаемое умение молчать сделали Вячеслава Тихонова кумиром нескольких поколений. Сегодня в 10 часов утра на канале «ТВ Центр» — премьера документального фильма «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения».

Когда началась война, ему было 13. Отец определил парня в ремесленное училище. А потом Тихонов по настоянию родителей собрался поступать в автомеханический институт. Но передумал, и весной 1945 года подал документы во ВГИК. Благодаря какому счастливому стечению обстоятельств Тихонов поступил в институт? Ответ – в документальном фильме.

Вячеслав Тихонов начал сниматься в кино будучи ещё студентом. Ему было всего 19 лет, когда он получил первую роль — в «Молодой гвардии» В прокате 1948 года фильм занял первое место, а через год его создателям вручили Сталинскую премию. Кстати, именно тогда впервые этой награды были удостоены студенты.

В следующем фильме актеру предстояло сыграть не интеллигента, а деревенского парня – тракториста Матвея в картине Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Этот фильм был невероятно популярен и принес невероятную известность актёру. Тихонов начал сниматься в кино много и успешно. Когда по «Мосфильму» поползли слухи, что Бондарчук собирается снимать масштабную эпопею «Война и мир», актёр решил: вот она, его главная роль.

Успех картины был грандиозным. Она получила главный приз Московского кинофестиваля, «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, а серия «Андрей Болконский» стала лидером проката. Но тогда Вячеслав Тихонов считал эту роль провалом. У него началась депрессия, и актёр всерьёз подумывал о том, чтобы уйти из профессии. Тогда Станислав Ростоцкий предложил ему работу в картине «Доживем до понедельника». Это был уже четвёртый фильм, в который режиссёр приглашал Тихонова на главную роль.

После «Доживем до понедельника» Тихонов оказался в сложном положении. Он стал старше, взрослее, мудрее, но нужен ли был такой вечно сомневающийся интеллигент в кино конца 60-х? И вдруг актёр получил странное предложение: сняться в дипломном фильме выпускника ВГИКа Сергея Соловьева по повести Чехова. На площадке у режиссера-студента Вячеслав Тихонов был недоволен всем, но работал, как решил когда-то – за двоих, честно и талантливо. Правда, во время съёмок актёр получил новое предложение: сыграть в телевизионном сериале «Семнадцать мгновений весны».

По одной из версий, на роль Штирлица приглашали и Иннокентия Смоктуновского, и Арчила Гомиашвили, и только потом Вячеслава Тихонова. По другой – его кандидатура не вызывала у режиссёра Татьяны Лиозновой никаких сомнений. Вот как Вячеслав Васильевич рассказывал о своей роли: «Для меня это была обычная актёрская работа. Сценарий был написан точно по роману. Надо было только убрать из-под Штирлица пьедестал, суперменство, которые так и лезли изо всех фильмов про разведчиков…»

В послужном списке Тихонова это был 22-й фильм, но ни один из них не принёс такой сумасшедшей популярности. Штирлиц — как тень в сказке Андерсена — внедрился в жизнь артиста. Между трактористом Матвеем и Штирлицем – 16 лет. И это уже был другой Тихонов. Может быть, он так любил свою первую известную роль, потому что был в ней совсем не похож на разведчика? А почему отказался от предложения Марка Захарова поступить в Ленком? Из-за чего актёр не мог поверить, что его герои, сыгранные с такой внутренней правдой, никому не нужны? Кто стал ему надёжной опорой в жизни?

В 1998 году Вячеслав Тихонов уехал в свой подмосковный дом и почти перестал общаться с коллегами. Патриархальная семейная жизнь, столь любимая актёром, прогулки с внуками-двойняшками, один из которых назван в честь знаменитого деда… Но последняя роль в кино была ещё не сыграна. В 2006 году начались съемки фильма «Андерсен. Жизнь без любви». Называлась его роль по-разному: в одном случае это «человек, похожий на Бога», в другом – «человек с добрыми глазами». С глазами Вячеслава Тихонова. Ему было уже 78 лет. Но о другом актере Рязанов даже слышать не хотел.

…Однажды кто-то из кинематографистов пошутил: Штирлицу повезло, что его сыграл Тихонов. Повезло ли Тихонову, что он сыграл Штирлица? Как он прожил фактически полжизни с этой своей «тенью»? Может быть, действительно любить этого талантливого актера проще, потому что он – Штирлиц?