РЕМОНТ СИНЕЙ ВЕТКИ МЕТРО ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА 2017 ГОДА

Началась реконструкция Филевской линии московского метрополитена.

Станции будут закрывать на ремонт в шахматном порядке, сообщил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. Он добавил, что такое решение было принято, чтобы создавать минимум неудобств для пассажиров..

«Начало работ по станции “Кутузовская” можно считать стартом. Первая станция уже полностью отремонтирована, на втором этапе будут ремонтировать платформы» — рассказал Ликсутов. Он уточнил, что полностью ремонтные работы планируется закончить до конца 2017 года.