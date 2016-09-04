«БОБИК» ПУШКИНА И АВТОГРАФ ТУРГЕНЕВА

В Государственном музее А.С. Пушкина (Пречистенка, 12/2) начала работу выставка «Узор отточенный…Русская наборная мебель ХVIII века». Более 50 предметов мебели из дворцов и усадеб знаменитых дворянских семей – Юсуповых, Шереметевых, Апраксиных и др. представили сам пушкинский музей, музеи-усадьбы Останкино, Кусково, Архангельское, галерея «Три века» и частная коллекция семьи Карисазовых (СПб).

Во всей красоте и изяществе предстает перед нами «золотой век» русской наборной мебели – секретеры, «столики-бобики», комоды, столики для рукоделия и ломбарда, сработанные русскими крепостными столярами, а также иностранными мастерами – Никифором Васильевым, Матвеем Веретенниковым, Христианом Майером, охтинскими мастерами. Излюбленные сюжеты сложных «деревянных мозаик» – цветочные композиции, галантные сцены, пейзажи. Набирались они из разных пород дерева, кости, перламутра.

На выставке представлены экземпляры мебели (из коллекции самого Музея А.С. Пушкина), которых, возможно, касался сам Пушкин. Например, «столик-бобик» на изогнутых ножках, заказанный дедом будущей жены поэта Натальи Николаевны для гостиной усадьбы Полотняный завод. Или цилиндрическое бюро и комодик, принадлежавшие другу поэта П. А. Вяземскому из Остафьева и столик из гостиной семейства Ушаковых.

На вернисаже один из организаторов выставки, предприниматель, коллекционер и меценат Михаил Юрьевич Карисагов лично передал филиалу музея – Музею И. С. Тургенева на Остоженке бесценный дар – неизвестный автограф И. С. Тургенева – письмо к младшей дочери поэта Н. А. Меренберг, у которой хранились письма Пушкина к жене. По просьбе Натальи Александровны Тургенев подготовил публикацию этих писем в журнале «Вестник Европы».

Выставка открыта до 20 ноября.

Олег Торчинский.

На снимках: фрагменты экспонатов.