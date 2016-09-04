КАК БЕСПЛАТНО ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ С МЦК НА МЕТРО И ОБРАТНО

10 сентября должно состояться открытие пассажирского движения по Московскому центральному кольцу. С этого момента в течение месяца поездки по МЦК будут бесплатными. По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова — «катайся хоть целый день».

В преддверии открытия движения по МЦК столичные транспортники пояснили, как будет работа система пересадки с Московского центрального кольца на метро и обратно. Момент пересадки будет фиксироваться при проходе через турникеты, для чего на них сейчас устанавливается специальное программное обеспечение.

В течение 90 минут пассажиры, воспользовавшись одним из видов городского транспорта: метрополитеном, Московским центральным кольцом или монорельсом, смогут бесплатно пересаживаться с одного из них на другой без дополнительной платы. Для этого билеты необходимо активировать — в том числе и проездные билеты, купленные до 1 сентября.

«Таким образом, один билет на метро подарит возможность свободно пользоваться тремя видами транспорта из структуры метро в указанное время, а также наземным городским пассажирским транспортом в начале или конце поездки», — уточнили в пресс-службе подземки.

Безвозмездно активировать билеты «Единый» и «90 минут» можно будет в кассах метрополитена и монорельса, в Пассажирском агентстве метрополитена и Сервисном центре «Московский транспорт». Чтобы активировать бесплатные пересадки в «Кошельке» на карте «Тройка», необходимо пополнить его хотя бы на 1 рубль в кассах и билетных автоматах метрополитена или через агентскую сеть.

При активации любых билетов остаток поездок и срок их действия останется неизменным.

Социальные карты перепрограммировать не нужно.

В метрополитене обещают, что первые 30 тыс. пассажиров, которые активируют билеты, купленные до 1 сентября, получат подарки.

В первое время пассажирам МЦК будут доступны 14 из запланированных 17 пересадок на метро и 6 из 10 пересадок на пригородные поезда. Также на станциях МЦК, интегрированных в ТПУ, можно будет пересесть на городской наземный пассажирский транспорт.