ЗА ЧТО АРЕСТОВАЛИ ЛОВЦА ПОКЕМОНОВ?

Телеканал «Россия 24» известил граждан, что за ловлю покемонов в церкви им грозит ответственность по статье 148 Уголовного кодекса РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» — до 500 тысяч рублей штрафа или до 3 лет лишения свободы.

Руслан Соколовский, молодой человек из Екатеринбурга, удивился и публично сказал, что это бред: неужели его посадят в тюрьму за то, что он будет смотреть в храме на экран смартфона? Пошел, посмотрел, вышел и сказал, что не посадили.

После чего молодого человека арестовали и отправили в следственный изолятор — СИЗО.

При этом официальный представитель государства, пресс-секретарь областного управления полиции Горелых заявил: «Не на три года, как это указано в законодательстве, надо отправлять на тюремные нары таких покемонистов, а минимум на пять, а то и больше, чтобы другим неповадно было богохульствовать в святых местах».

И теперь очень многие удивляются странной ситуации, в которой оказались и государственная власть, и Русская православная церковь.

За что арестовали и посадили в СИЗО молодого человека из Екатеринбурга? За то, что смотрел в церкви на экран смартфона? Или за то, что назвал бредом утверждение телеканала «Россия 24» о том, что за ловлю покемонов в храме будут сажать на 3 года?

Но в Уголовном кодексе РФ нет статьи об уголовной ответственности за критику телеканала «Россия 24»!

Значит, юридический тупик и абсурд. И далеко и не только юридический. Если чуть-чуть вдуматься, конечно.

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

Иллюстрация: intersucks.ru