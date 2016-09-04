МОСКВИЧИ СОЛИДАРНЫ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Вчера москвичи почли память жертв террористических актов. С 2005 года 3 сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была учреждена в память о погибших во время штурма захваченной в Беслане школы заложниках, большинство из которых были дети.

В этом году 3сентября вспоминали не только о жертвах Беслана, но и о всех погибших и пострадавших во время терактов, которые в разные годы происходили в столице. Среди них – захват заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на дубровке, взрывы на станциях метро «Пушкинская», «Парк культуры», «Лубянка» и у метро «Рижская», взрывы домов в Печатниках и на «Автозаводской», в аэропорте «Домодедово»…

Акции, посвященные этим и другим трагическим событиям, прошли в разных местах города. Возле памятного монумента жертвам Беслана, напротив храма Пресвятой Богородицы на Кулишках прошла акция «Без слов», в которой приняли участие и официальные лица, представители городских и общественных организаций, и простые москвичи.

Траурные митинги прошли на площади перед Театральным центром на Дубровке, возле памятного знака на месте взорванного дома № 19 на улице Гурьянова, возле станции метро «Рижская», у монумента музея памяти воинов, погибших в горячих точках, на месте взорванного дома № 6, корпус 3, на Каширском шоссе, возле станции метро «Автозаводская», у Соловецкого камня на Лубянской площади, в переходе станции метро «Пушкинская», возле гостиницы «Националь».

Звучали официальные речи и эмоциональные высказывания. Некторые участники молча возлагали цветы к мемориальным знакам в память о жертвах терактов, приносили игрушки, а также бутылки с питьевой водой – ее так не хватало заложникам террористов!

Траурные мероприятия продолжались до самого вечера.