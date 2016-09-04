МАТЬ ТЕРЕЗА ПРИЗНАНА СВЯТОЙ

Церемонию канонизации матери Терезы Калькуттской провел сегодня на площади Святого Петра Папа Римский Франциск. Торжественную церемонию посетили более 100 тысяч верующих, в том числе главы 12 государств и правительств.

Имя матери Терезы давно стало нарицательным. Так часто называют людей, неравнодушных к чужому горю и помогающих обездоленным. Албанка по происхождению, Агнес Гондже Бояджиу (впоследствии взявшая имя Тереза) родилась в 1910 году в македонском городе Скопье. Основную часть жизни она провела в Калькутте. Около 20 лет монахиня преподавала в женской школе святой Марии, а в 1946 года получила разрешение от руководства ордена «Ирландские сестры Лорето», в котором состояла, основать общину, чтобы помогать бедным. Члены общины также занимались созданием школ, приютов и больниц для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их национальности и вероисповедания.

Спустя почти еще 20 лет деятельность общины, основанной Матерью Терезой, вышла далеко за границы Индии, и ее отделения стали появляться во многих странах мира.

Мать Тереза была глубоко верующим человеком, но в то же время переживала, что ее вера недостаточно крепка.

В 1979 году мать Тереза получила Нобелевскую премию мира.

Скончалась она в 1997 году в возрасте 88 лет.

В октябре 2003 года по инициативе Папы Иоанна Павла II мать Тереза была беатифицирована, то есть причислена к лику блаженных. Теперь она возведена в ранг святых.

Особо символично, отмечают СМИ, что основательница конгрегации Миссионерок Милосердия объявлена святой во время проходящего по инициативе Папы Франциска Юбилейного года христианства, посвященного Милосердию.