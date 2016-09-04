МОСКВУ СНОВА ЗАЛИВАЕТ

Сильные дожди ожидаются в понедельник днем в Москве, предупреждает Гидрометцентр РФ.

В столице объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды. Дождливые ночь и утро понедельника, 5 сентября, и сильный дождь в течение дня могут пролить на Московский регион до четверти всей сентябрьской нормы осадков — около 16 мм. Также возможен порывистый ветер, и поэтому существует вероятность падения деревьев и плохо укрепленных конструкций. Вероятность неблагоприятных погодных условий 5 сентября — 85%.

Во вторник, 6 сентября, по прогнозам синоптиков, осадков уже не ожидается.