ПОДМОСКОВЬЕ ЗАРАСТАЕТ ДРЕВНИМИ РАСТЕНИЯМИ

Популяция редкого вида папоротника в Дмитровском районе Московской области увеличилась за последние несколько лет в три раза.

«При обследовании памятника природы «Икшинский овраг» в Дмитровском районе экологами изучено одно из наиболее старых в Подмосковье мест произрастания редкого папоротника многорядника Брауна, занесенного в Красную книгу Московской области», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.

О том, что это исключительно редкое растение произрастает в этих местах стало известно еще в 70-х годах прошлого века, тогда здесь и был создан памятник природы. «В ходе обследования установлено, что популяция папоротника увеличилась за прошедшие годы более чем втрое, и теперь здесь растет свыше ста особей», — сообщили экологи.

фото: mep.mosreg.ru