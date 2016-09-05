В МУРе ПОЯВИТСЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЭКСТРАСЕНСАМИ

В Московском уголовном розыске в ходе реорганизации структуры организуют отдел по борьбе с гадалками и экстрасенсами.

Источник в МВД рассказал агентству «Росбалт», с чем связаны усиленные меры. » Сейчас в системе МУРа действует так называемый общий этнический отдел, который занимается преступными элементами, как выходцами с Кавказа, так и выходцами из Средней Азии. Это, так сказать, основной проблемный контингент… Оперативников просто не хватает, чтобы уследить за криминальными представителями из Кавказа и Средней Азии. В результате после всех изменений в МУРе появятся два отдела. Один будет разрабатывать преступных элементов с Кавказа, а другой – из Средней Азии. При этом общая численность сотрудников, занимающихся этническими группировками, увеличится», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, уголовный розыск начнет более активно заниматься мошенниками: «Все этих экстрасенсов, гадалок, торговцев БАДами и т.п., которые обирают население, развелось столько, что уже не хватает сотрудников. Это направление тоже решено было усилить», — отмечает источник «Росбалта».