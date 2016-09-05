ХАНОЙ — МОСКВА: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

С 9 сентября по 18 сентября в МФК «ХАНОЙ-МОСКВА» состоится крупнейшее российско-вьетнамское событие года — выставка «Ханой-Экспо 2016». В масштабном проекте примут участие более 50 компаний-производителей из столицы Вьетнама – г. Ханоя.

На церемонии открытия будут присутствовать официальные лица, представляющие народный комитет г. Ханоя, провинцию Донг Най, посольство СРВ в России, Ассоциация вьетнамских предпринимателей в России и другие.

В программе выставки запланирована насыщенная деловая программа: участники смогут обсудить тренды и возможности сотрудничества между Вьетнамом и Россией, провести переговоры с интересующими их компаниями и заключить контракты с новыми партнерами.

Так, 9 сентября откроется Российско-вьетнамский бизнес форум «Содействие инвестициям, торговле и туризму г. ХАНОЯ в России», а 12 сентября – форум «Содействие инвестициям, торговле и туризму провинции ДОНГ НАЙ в России»

Татьяна Белоножкина