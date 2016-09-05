ДЕНЬ ГОРОДА МОСКВЫ: НАЧИНАЕМ РЕПЕТИЦИЮ

В будущие выходные Москва отпразднует День города. Во всех парках, на центральных площадях, а также во всех округах столицы пройдут праздничные мероприятия.

Всего их в Москве запланировано более тысячи.

К примеру, на Тверской улице состоится шествие участников фестиваля Спасская башня. На Поклонной горе и на Лубянке пройдут праздничные концерты; на Пушкинской площади – традиционный Фестиваль Московской прессы. На Воробьевых горах жители города и туристы смогут запустить в небо тысячи воздушных шаров с пожеланиями любимой столице. А на Неглинной улице театралы из разных стран мира организуют красочный фестиваль «Яркие люди».

Но что если вы будете отсутствовать по каким-то причинам 10 и 11 сентября в Москве? Организаторы торжеств предоставляют уникальную возможность посмотреть репетицию праздничных мероприятий. Например, 7 сентября с 10 утра на Тверской улице начнется прогон анимационных программ, посвященных фильмам «Иван Васильевич меняет профессию» и «Война и мир». Репетировать будут актеры в образах Марфы Васильевны и стрельцов, а также сразу два «Ивана Грозных»: Александр Бычков, актер Московского государственного театра «У Никитских ворот» и Иван Скицан, актер МХАТ имени М. Горького. Заодно можно будет побывать на балу XIX века – он будет организован по мотивам фильма «Война и мир».

В этот же день, 7 сентября, в 20.30, по адресу Звенигородское шоссе, дом 3 (Grey loft) пройдет масштабная репетиция программы для площадки, посвященной фильму «Стиляги».