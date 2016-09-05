САМЫЕ ДОРОГИЕ РАЙОНЫ МОСКВЫ

Рейтинг самого дорогого жилья в столице составили специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Подавляющее большинство, конечно в центре. Но есть и другие.

В основу рейтинга была положена стоимость квадратного метра жилья. Восемь районов, где жилье продается по самой высокой цене, находятся в центре города. Это Хамовники, где стоимость «квадрата» в среднем составила 806 144 рублей; Якиманка (723 240 руб./кв. м); Арбат (697 431 руб./кв. м.); Пресненский район (579 119 руб./кв.); Тверской (536 273 руб./кв. м); Мещанский (524 587 руб./кв. м); Замоскворечье (498 839 руб./кв. м); Раменки (439 957 руб./кв. м).

На девятом месте рейтинга — Таганский район (413 546 руб./кв. м); замыкает десятку — Покровское-Стрешнево (361 175 руб./кв. м).