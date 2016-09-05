БЛИЦ-ТУР ОЛИМПИЙСКОГО МАРАФОНА ВЫИГРАЛА МОСКВА

Завершился междициплинарный блиц-тур Олимпиады крупных городов и столиц мира, который стартовал сегодня утром в Москве. Московские школьники одержали победу с небольшим отрывом от Санкт-Петербуга и Джакарты.

Олимпиада крупных городов проходит сегодня в московском лицее №1560. Кроме столичных школьников в пятерку лидеров по итогам разминочных интеллектуальных соревнований вошли – Джакарта (Индонезия), Санкт-Петербург (Россия), София (Болгария) и Будапешт (Венгрия).

Москва набрала 69 баллов из 80 возможных, сообщает пресс-служба Департамента образования. У школьников из Джакарты и Санкт-Петербурга — по 68 баллов, но индонезийские школьники оказались быстрее в решении задач, поэтому они вторые. София набрала 65 баллов и стала четвертой, а на пятом месте — Будапешт с 62 баллами.

Во время блиц-тура участникам были предложены 80 заданий по математике, информатике, физике и химии уровня выпускного экзамена средней школы в разных странах мира. Лучшей в решении задач по математике и химии оказалась Москва, по информатике – Санкт-Петербург, по физике – Белград.

В 10-ку лидеров вошли также команды Белграда (Сербия), Пекина (Китай), Еревана (Армения), Минска (Беларусь) и Лейпцига (Германия).

Одновременно с участниками Олимпиады мегаполисов задания блиц-тура выполняли учащиеся 289 московских школ. Лучшей среди них стала команда школы №179, на втором месте – школа №1329, на третьем – школа №1474, на четвертом – школа №1534, на пятом – школа №1537. По математике и физике среди школ лучший результат показали учащиеся школы №179, по информатике — №1329, по химии – школа №1534.

Ежедневно с 4 по 9 сентября в 20.30 на mosobr.tv будет также выходить Дневник олимпиады.