МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ: В ПОДГОТОВКЕ К ОЧЕРЕДНОМУ ГОДУ

В тайных тюрьмах СБУ содержится до тысячи жителей Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорили в ТАСС на круглом столе, посвященном итогам выполнения Минских соглашений за два года с момента подписания первого пакета документов, и о прогнозах на следующий период.

Ситуацию с конкретными пунктами Минских соглашений и возможные сценарии развития ситуации осветили полномочные представители ДНР и ЛНР в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин и Владислав Дейнего, руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, а также политологи Денис Денисов, Евгений Копатько и Олег Игнатов.

Когда над Донбассом будет украинский флаг? Участников мероприятия позабавил вопрос Романа Цымбалюка, который свободно работает в Москве, чтобы писать русофобские статьи для УНИАН.

Чеснаков прямо-таки обрадовался: спасибо Роман, вам проще в Москве, чем коллегам из Интера на Украине. Власти Украины надо больше задуматься о том, чтобы флаг Украины не был спущен над Киевом. Мы постоянно слышим: пусть будет выжженная пустыня, но должен быть украинский флаг. Донбасс обстреливали с гаубиц и самолетов. Вы хотите придти как завоеватели или друзья? Время уходит. Возврат Донбасса в прежнем формате невозможен. Порошенко сам себя загнал в тупик.

Пушилин продолжил тему: интересует не благосостояние граждан Украины, а кто громче выкрикнет «Слава Украине!» и выбросит флаг. Выработали ненависть к флагу, под которым нас уничтожают.

Дейнего мрачно переспросил, какой флаг имеется в виду? На Украине сейчас чаще фашистский со свастикой.

Дейнего предложил воспринимать однозначно интерес Вашингтона к Украине, для которого Украина — инструмент. Сложно сказать, Украина возникла как геополитика или для решения финансовых проблем США. Некоторые задачи США решены и наблюдается спад активности. Но не в связи с ситуацией на Украине.

Надо сказать, что украинские козни Вашингтона вывели на арену политиков нового типа. Журналистам в ТАСС явили команду, противостоять которой США и их вассалам трудно. Ни одно из положений Минских соглашений не выполнено, и без этого теряет смысл Нормандский формат, однако эти люди скоординированными упорными действиями добились стабилизации ситуации. В настоящее время артиллерия не стреляет. Шахты работают и уголь идет на Украину. Руководству непризнанных республик однобокое сотрудничество не очень нравится, потому что Киев воду не дает, несмотря на заключенный Договор. На Украине действует закон об уголовной ответственности для руководителей предприятий за экономические связи с Донбассом. Однако по углю обоюдная зависимость – у Донбасса нет другого потребителя, на Украине нет другого поставщика угля соответствующего качества. Без него население замерзнет, тем не менее, железную дорогу взывают, Донбасс ее восстанавливает, снова взрывают и так до бесконечности.

Порошенко избрал тактику вранья о выполнении Минских соглашений на 95%. Тем не менее, закона об особом статусе нет и выборы провести невозможно. Ситуация зависла. Украина наращивает агрессивную русофобию и декларирует непримиримую позицию: вернуть Крым, победить Донбасс и получить репарации. Вести переговоры с таких позиций невозможно. От завтрашнего послания Порошенко Раде никто ничего не ждет. Речь президента зависит от аудитории, а в Раде 70% сторонников Майдана.