КНИГУ ГОДА НАЗОВУТ НА МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная открытию 29-й Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ) на ВДНХ. Всего в рамках выставки-ярмарки запланировано более 800 мероприятий, в том числе награждение победителей ежегодного национального конкурса «Книга года».

Об особенностях и разнообразии мероприятий ММКВЯ-2016 рассказали в ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, советник по культуре посольства Греческой Республики в Российской Федерации Яломас Димитрис, генеральный директор Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок Сергей Кайкин, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина и исполнительный директор Института перевода Евгений Резниченко.

ММКВЯ-2016 пройдет с 7 по 11 сентября 2016 года на ВДНХ и соберет более 500 российских и зарубежных издательств.

Книжная выставка проходит уже 29 раз. В этом году ярмарка совпадет с Днем города. Официальный гость в этом году — Греция. Сергей Кайкин обещал более восьмисот мероприятий. Будет проводиться отбор книг для экранизации, будет работать литературная кухня, а также площадка «Мегабайт новых технологий». Пройдут мероприятия и на городских площадках. Всю актуальную программу можно посмотреть на сайте выставки.

Первый день выставка работает до 13 часов. Билеты можно приобрести через Интернет. Можно приобрести билет выходного дня, семейный билет. Дети инвалиды смогут посетить выставку бесплатно.

В рамках ММКВЯ также пройдет Четвертый конгресс переводчиков. Решили всерьез заняться переводом с национальных языков России.