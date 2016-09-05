ИЗ-ЗА ДОЖДЯ СТОЛИЧНЫЙ МЕТРОПОЛИТЕН ПЕРЕШЁЛ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ

Все службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы. Это связано с обильными дождями, которые, как ожидается, продлятся весь день.

«Службы метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи с обильными осадками в городе», — приводит сообщение пресс-службы столичного метрополитена АГН «Москва».

По данным синоптиков, в столице может выпасть от 10-ти до 17 мм осадков. Портал метеоновости сообщает, что максимальная температура воздуха в Москве составит всего +15-+17, в Подмосковье – до +19 градусов.