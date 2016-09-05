СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ВЗОРВАЛАСЬ В КВАРТИРЕ НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ

Залитый в стиральную машину уайт-спирит привел к взрыву в квартире на юго-востоке Москвы. Сообщение о хлопке на первом этаже пятиэтажного дома, по адресу: Волгоградский проспект, д.60, поступило в службу спасения.

Как сообщает РИА Новости, в результате от ожогов пострадали трое мужчин – выходцы из Средней Азии.

«В дежурную часть поступило сообщение о хлопке в квартире по адресу: Волгоградский проспект, 60. Прибывшими на место сотрудниками МЧС было установлено, что хлопок произошел в результате неосторожного обращения с жидкостью уайт-спирит, которая была залита в стиральную машину. В результате происшествия произошло разрушение перегородки между ванной и туалетной комнатой, после чего за медицинской помощью обратились трое мужчин», — сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы столичного главка МЧС.

Уайт-спирит используется для разбавления загустевших масляных красок, эмалей, способен растворить слой загустевшей грунтовки, олифы и даже битума. По своим техническим характеристикам данный растворитель очень огнеопасен, а его пары вредны для дыхательных путей человека. При попадании на кожу способен вызвать сильнейший ожог.

Уайт-спирит категорически запрещается добавлять в механические примеси в виде воды, водорастворимых щелочей и кислот.

фото: www.21.mchs.gov.ru