В МЕТРО ПОЗАБОТЯТСЯ О СТЕРИЛЬНОСТИ

Кварцевание вагонов каждые четыре часа и влажная уборка каждые 30 минут. С наступлением сезона простуд и ОРВИ в столичном метрополитене запускают программу профилактики передачи вирусных заболеваний.

«В ноябре мы начинаем программу профилактики заболеваний. Каждые полчаса будем промывать все станции метро, особенно центральные. Также будем облучать ультрафиолетом вагоны метрополитена в депо каждые четыре часа для того, чтобы снизить риск передачи гриппа и ОРВИ», — рассказал пресс-секретарь начальника Московского метрополитена Андрей Кружалин.

Зимой 2016-го подобные меры позволили снизить передачу вирусных заболеваний примерно на 15%. «Я думаю, что с учетом того, что в этом году мы присоединились к акции по вакцинации, в этом году этот порог будет снижен еще в большую сторону», — сообщил представитель метрополитена.